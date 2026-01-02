Final de 'Stranger Things' movimenta milhões nas bilheterias no Ano Novo

O episódio final de "Stranger Things" movimentou as bilheterias nos cinemas dos Estados Unidos com arrecadação de US$ 20 milhões a US$ 25 milhões, segundo o Hollywood Reporter.

O lançamento ocorreu na última quarta-feira, 31, de forma simultânea no streaming e no cinema. A exibição contou com cerca de 600 salas, com sessões extras no dia 1º de janeiro.

Mais de um terço das salas participantes pertence à AMC Theatres, maior rede exibidora dos Estados Unidos. Segundo a empresa, apenas em suas unidades o episódio final gerou US$ 15 milhões, considerando ingressos e vendas de alimentos e bebidas.

As sessões ocorreram entre a véspera de Ano Novo e o feriado.

Venda de ingressos e estratégia de lançamento

De acordo com o Box Office Mojo, a arrecadação estimada representa um novo patamar para lançamentos da Netflix nos cinemas. A plataforma não divulga oficialmente seus números de bilheteria. Entretanto, dados do setor indicam que o valor superou lançamentos especiais anteriores da empresa.

Os ingressos foram vendidos por meio de vouchers adquiridos diretamente nos cinemas. As redes AMC e Cinemark cobraram US$ 20 por sessão, enquanto a Regal Cinemas e outras exibidoras adotaram o valor de US$ 11, referência ao nome da personagem principal da série.

Em outubro, a Netflix havia confirmado que o episódio final teria exibição nos cinemas.

No início da semana, os criadores Matt e Ross Duffer informaram, em redes sociais, que 1,1 milhão de ingressos haviam sido vendidos. No dia 1º de janeiro, a empresa EntTelligence estimou um público de 1,3 milhão de espectadores. A AMC afirmou que divulgaria seus números consolidados após o encerramento das sessões.

Desde sua estreia, em 2016, "Stranger Things" está entre as séries mais assistidas da Netflix. A quarta temporada acumulou mais de 140,7 milhões de visualizações em todo o mundo, segundo dados divulgados anteriormente pela plataforma.