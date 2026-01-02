Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Final de 'Stranger Things' movimenta milhões nas bilheterias no Ano Novo

Episódio final estreou no streaming e em 600 salas, com sessões esgotadas

Stranger Things: último episódio da série foi lançado no dia 31 de dezembro de 2025. (Netflix/Divulgação)

Stranger Things: último episódio da série foi lançado no dia 31 de dezembro de 2025. (Netflix/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14h27.

O episódio final de "Stranger Things" movimentou as bilheterias nos cinemas dos Estados Unidos com arrecadação de US$ 20 milhões a US$ 25 milhões, segundo o Hollywood Reporter.

O lançamento ocorreu na última quarta-feira, 31, de forma simultânea no streaming e no cinema. A exibição contou com cerca de 600 salas, com sessões extras no dia 1º de janeiro.

Mais de um terço das salas participantes pertence à AMC Theatres, maior rede exibidora dos Estados Unidos. Segundo a empresa, apenas em suas unidades o episódio final gerou US$ 15 milhões, considerando ingressos e vendas de alimentos e bebidas.

As sessões ocorreram entre a véspera de Ano Novo e o feriado.

Venda de ingressos e estratégia de lançamento

De acordo com o Box Office Mojo, a arrecadação estimada representa um novo patamar para lançamentos da Netflix nos cinemas. A plataforma não divulga oficialmente seus números de bilheteria. Entretanto, dados do setor indicam que o valor superou lançamentos especiais anteriores da empresa.

Os ingressos foram vendidos por meio de vouchers adquiridos diretamente nos cinemas. As redes AMC e Cinemark cobraram US$ 20 por sessão, enquanto a Regal Cinemas e outras exibidoras adotaram o valor de US$ 11, referência ao nome da personagem principal da série.

Em outubro, a Netflix havia confirmado que o episódio final teria exibição nos cinemas.

No início da semana, os criadores Matt e Ross Duffer informaram, em redes sociais, que 1,1 milhão de ingressos haviam sido vendidos. No dia 1º de janeiro, a empresa EntTelligence estimou um público de 1,3 milhão de espectadores. A AMC afirmou que divulgaria seus números consolidados após o encerramento das sessões.

Desde sua estreia, em 2016, "Stranger Things" está entre as séries mais assistidas da Netflix. A quarta temporada acumulou mais de 140,7 milhões de visualizações em todo o mundo, segundo dados divulgados anteriormente pela plataforma.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsSéries americanasCinemaEstados Unidos (EUA)

Mais de Pop

Pluto e outros personagens clássicos entram em domínio público em 2026

Victoria Jones: filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

'Stranger Things’ não acabou: dois spin-offs já estão confirmados

'Stranger Things': entenda o final explicado da 5ª temporada

Mais na Exame

Ciência

Pesquisa com o “sol artificial” da China reduz risco de colapso em reatores de fusão

Mundo

EUA ameaça reagir contra Irã após sete mortes e 119 prisões em protestos

Brasil

Retorno do feriado: veja o melhor horário para subir a serra após o Ano-Novo

ESG

Os quatro obstáculos para o Brasil liderar a corrida por hidrogênio verde