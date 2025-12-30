Stranger Things: ator de Will dá pista sobre o que acontece no episódio final

Enquanto a contagem regressiva para o encerramento de Stranger Things se intensifica, os fãs da série viveram mais um momento de expectativa com as declarações de um de seus protagonistas.

Noah Schnapp, ator que interpreta Will Byers, deu o que muitos estão chamando de "spoiler emocional" sobre o último episódio da série durante uma entrevista ao TMZ na última terça-feira, 16.

Segundo o ator, o aguardado desfecho da produção promete ser “intenso, emocionante e carregado de lágrimas”.

Clima de despedida nos bastidores

Schnapp relembrou o clima dentro do set de filmagens durante a produção da última temporada — e especialmente no encerramento. Em suas palavras, o episódio final foi marcado por uma carga emocional forte entre o elenco e a equipe e é especialmente triste, a ponto de deixá-lo “apreensivo para assistir” ao resultado final.

A declaração deixou os fãs com expectativas ainda maiores para as respostas que Stranger Things ainda precisa responder, mas aliviados que uma das séries mais celebradas da história recente do streaming vai ter uma despedida à altura.

Episódios finais

A segunda leva de episódios da quinta temporada de Stranger Things será lançada no dia 25 de dezembro, às 22h e contará com três episódios. O episódio final da série vai ao ar no dia 31 de dezembro, também às 22h, com duração de 2 horas e 5 minutos.