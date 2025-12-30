Pop

Final de 'Stranger Things' vai lotar mais de 3 mil cinemas nos EUA

Série da Netflix encerra trajetória com exibições especiais em milhares de salas nos Estados Unidos e Canadá

Stranger Things: mais de 3 mil salas nos Estados Unidos terão sessões lotadas (Netflix/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11h55.

O fim de Stranger Things, um dos maiores sucessos da história da Netflix, está sendo celebrado de forma inédita nos Estados Unidos e Canadá.

Embora a série seja vista via streaming, a Netflix resolveu transformar o capítulo final em um evento cinematográfico. Segundo Ross Duffer, um dos criadores da série, mais de 3.500 salas de cinema foram reservadas ou estão lotadas para as sessões do episódio final, reunindo milhares de fãs para assistir ao desfecho da saga na telona.

E no Brasil?

Infelizmente para o público brasileiro, acostumado a maratonas e eventos da série, não há confirmação oficial de sessões especiais nos cinemas do Brasil. Por enquanto, o último episódio será lançado diretamente na Netflix.

Episódio final

O episódio final, intitulado “O Mundo ‘Direito’”, tem 2 horas e 8 minutos de duração e marca o fim da jornada de quase uma década dos personagens em Hawkins. Para nós, ele será lançado no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, às 22h.

