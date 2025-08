A estrutura de comando que bilionários usam para gerar planos estratégicos com IA

Uma pesquisa recente da Forbes com 45 bilionários revelou que 77% deles usam IA nas empresas, especialmente para suporte em decisões estratégicas, automação de comunicação e análise rápida de dados.

Por exemplo, Eric Lefkofsky, cofundador da Groupon e CEO da Tempus AI, afirmou: “Não consigo passar um dia sem conversar com o ChatGPT cinco vezes.”

Ele transformou sua empresa em “generative AI first”, demonstrando que o uso de IA com prompts bem estruturados é estratégico para o crescimento.

O método CREATE: o padrão executado por líderes estratégicos

Uma recomendação confiável para construir prompts de estratégias é o método CREATE, desenvolvido por especialistas em engenharia de prompts— e recomendado para uso executivo:

Character : defina quem está respondendo (ex: consultor estratégico sênior)

Request : expresse o objetivo do plano (ex: plano de crescimento para um setor específico)

Examples : forneça exemplos ou cases de referência

Adjustments : solicite refinar o estilo ou adaptar o foco

Tell : defina formato de saída da resposta (ex: lista, tabela, resumo)

Extras : inclua dados importantes como receita, mercados, prazos

Esse modelo garante que as respostas da IA sejam coerentes, orientadas por contexto e alinhadas ao propósito do usuário.

Prompt-exemplo inspirado em uso de bilionários

“Você é um consultor de estratégia sênior com experiência em tecnologia e saúde. Crie um plano estratégico de 3 anos para uma empresa de saúde digital, considerando análise de mercado, oportunidades de inovação, riscos e KPIs principais. Use exemplos de empresas bem-sucedidas como referência. Formate o resultado como lista com explicações. Após apresentar, pergunte se devo ajustar algo.”

Esse comando alinha o papel da IA (consultor), o objetivo estratégico, o contexto real, exemplo de referência e o formato da resposta.

