Spotify: usuários terão de pagar para tocar músicas aleatórias; entenda

O Spotify anunciou na última segunda-feira, 2, que irá colocar um botão “Play” e outro botão “Shuffle” (modo aleatório) separados no aplicativo. Atualmente eles aparecem juntos nas listas de reprodução dos usuários.

O objetivo da plataforma é suprir reclamações dos usuários sobre as listas de reprodução. Após uma revisão nos fóruns comunitários do Spotify, os usuários perceberam que o botão era diferente entre os aplicativos da plataforma.

Nas listas de reprodução, o Play/Shuffle ficavam juntos, porém, na área de trabalho, o botão ficava como reprodução normal. Eles então sugeriram que a plataforma separasse os botões.

A nova função será apenas para assinantes Spotify Premium, mas a plataforma teme que os usuários fiquem decepcionados ao descobrir que a nova atualização estará sendo vendida como justificativa para aumentar o preço do serviço.

Aplicativos como Amazon Music e Apple Music já possuem botões Play/Shuffle separados. Segundo a empresa, por mais que a mudança do app seja apenas sobre botões, trata-se na verdade de uma mudança no jeito do usuário, e não incentivá-lo a migrar para o Spotify Premium.

