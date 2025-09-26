O novo dono do TikTok: o que se sabe (ou não) sobre acordo entre China e EUA

Tecnologia

Acordo para a separação do TikTok promete mudanças significativas, mas questões jurídicas, técnicas e a aprovação final de Pequim ainda deixam dúvidas

Tamires Vitorio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 05h59.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 25, um decreto que formaliza a aprovação do governo norte-americano para a separação das operações do TikTok nos Estados Unidos de sua controladora chinesa, ByteDance.

O acordo, avaliado em US$ 14 bilhões, segundo o vice-presidente americano, J.D  Vance, marca um passo importante na resolução das questões de segurança nacional envolvendo o aplicativo de vídeos.

Mas, apesar da conclusão do acordo, algumas dúvidas ainda não foram respondidas.

Por que os EUA queriam o TikTok?

O empreendedor chinês Zhang Yiming fundou a ByteDance em 2012 com a ambição de criar uma empresa de internet global.

Inspirado por figuras icônicas da tecnologia, como Steve Jobs, da Apple, e Larry Page e Sergey Brin, do Google, Zhang sonhava em fazer seus aplicativos se espalharem pelo mundo de maneira semelhante ao que aconteceu com gigantes como Google, Facebook e WhatsApp.

A visão de Zhang era que a ByteDance pudesse ultrapassar fronteiras e se tornar um nome tão reconhecido quanto essas empresas, transformando a internet global com suas inovações.

A partir daí, nasceu o TikTok, um dos aplicativos mais influentes e polêmicos da última década.

Desde o seu lançamento, o TikTok cresceu a uma velocidade impressionante, conquistando milhões de usuários ao redor do mundo, especialmente entre o público jovem.

Seu crescimento acelerado, no entanto, colocou a ByteDance em uma situação difícil já em 2020: uma disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, que ameaçava diretamente a continuidade do TikTok no mercado americano.

O governo dos Estados Unidos, preocupado com questões de segurança nacional, há cinco anos apontou o TikTok como um risco devido ao seu vínculo com a China e a coleta de dados sensíveis de seus usuários americanos.

Isso levou a uma pressão crescente sobre a ByteDance para que tomasse medidas para reduzir sua participação no aplicativo e garantir que ele continuasse operando nos EUA sem colocar em risco a privacidade dos dados dos usuários.

Com o TikTok atingindo mais de 1,59 bilhão de usuários globalmente em 2025, a ByteDance enfrentou o desafio de equilibrar sua ambição global com as complexas demandas regulatórias do mercado americano.

Quem são os 'novos donos' do TikTok?

O acordo prevê que um novo consórcio de investidores dos Estados Unidos assumirá o controle das operações do TikTok no país, com participação majoritária no novo negócio.

A Oracle, gigante de software, será uma das principais responsáveis pela infraestrutura de segurança do aplicativo, além de ter um papel central na supervisão do algoritmo.

Outros grandes nomes, como o empreendedor Michael Dell e o magnata Rupert Murdoch, também estarão envolvidos. A lista completa de investidores ainda não tenha sido divulgada.

Quem mora nos EUA terá de baixar um novo app?

A princípio, os usuários do TikTok nos Estados Unidos não precisarão baixar um novo aplicativo.

A versão atual do app será atualizada para refletir as mudanças, com a criação de uma versão americana da plataforma.

O algoritmo vai mudar?

Por enquanto, o algoritmo do TikTok, que define os vídeos mostrados aos usuários com base em seu comportamento e preferências, continuará sendo controlado pela ByteDance, mas será alugado pela nova versão americana do TikTok.

O algoritmo será adaptado para utilizar dados exclusivamente dos usuários dos Estados Unidos, com a supervisão da Oracle. A mudança, segundo o governo, visa eliminar o risco de interferência do governo chinês, uma das principais preocupações de segurança nacional que motivaram o acordo.

Os americanos verão vídeos do mundo todo?

Sim, a intenção é que o TikTok continue sendo uma plataforma global.

Os usuários americanos poderão ver vídeos de outras partes do mundo, assim como os usuários internacionais poderão acessar conteúdos criados nos Estados Unidos.

A separação da versão americana do TikTok não deve alterar a experiência global de interação dentro da plataforma.

O que continua em aberto?

A separação final do TikTok da ByteDance ainda depende da aprovação final por parte da China, o que representa um obstáculo significativo.

Há também questões jurídicas e técnicas que precisam ser resolvidas, como a estrutura organizacional da nova empresa e a adaptação dos sistemas de segurança para proteger os dados dos usuários de forma eficaz.

O acordo também terá de enfrentar a vigilância contínua do Congresso dos Estados Unidos, que continua cético sobre a plena desvinculação do TikTok da China.

