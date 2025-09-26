O novo dono do TikTok: o que se sabe (ou não) sobre acordo entre China e EUA

O empreendedor chinês Zhang Yiming fundou a ByteDance em 2012 com a ambição de criar uma empresa de internet global.
Inspirado por figuras icônicas da tecnologia, como Steve Jobs, da Apple, e Larry Page e Sergey Brin, do Google, Zhang sonhava em fazer seus aplicativos se espalharem pelo mundo de maneira semelhante ao que aconteceu com gigantes como Google, Facebook e WhatsApp.
A visão de Zhang era que a ByteDance pudesse ultrapassar fronteiras e se tornar um nome tão reconhecido quanto essas empresas, transformando a internet global com suas inovações.
A partir daí, nasceu o TikTok, um dos aplicativos mais influentes e polêmicos da última década.
Desde o seu lançamento, o TikTok cresceu a uma velocidade impressionante, conquistando milhões de usuários ao redor do mundo, especialmente entre o público jovem.
Seu crescimento acelerado, no entanto, colocou a ByteDance em uma situação difícil já em 2020: uma disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, que ameaçava diretamente a continuidade do TikTok no mercado americano.
O governo dos Estados Unidos, preocupado com questões de segurança nacional, há cinco anos apontou o TikTok como um risco devido ao seu vínculo com a China e a coleta de dados sensíveis de seus usuários americanos.
Isso levou a uma pressão crescente sobre a ByteDance para que tomasse medidas para reduzir sua participação no aplicativo e garantir que ele continuasse operando nos EUA sem colocar em risco a privacidade dos dados dos usuários.
Com o TikTok atingindo mais de 1,59 bilhão de usuários globalmente em 2025, a ByteDance enfrentou o desafio de equilibrar sua ambição global com as complexas demandas regulatórias do mercado americano.