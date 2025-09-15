Mundo

Maduro anuncia criação de IA venezuelana e aulas sobre o tema nas escolas

Apesar da declaração, o presidente venezuelano não esclareceu quando a ferramenta será implementada

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17h01.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira que o país terá sua própria inteligência artificial (IA) e que serão ministradas aulas sobre o tema nas escolas “a partir deste ano” para que os alunos saibam o que é e como deve ser utilizada.

“A Venezuela em breve terá sua própria inteligência artificial, soberana, nacional, venezuelana, articulada pelo mundo, mas alimentada por nós”, declarou Maduro durante visita a uma escola, por ocasião do início do novo ano letivo 2025-2026, transmitida pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ele não deu mais detalhes nem disse quando a Venezuela terá uma IA.

Em novembro de 2024, Maduro pediu que fossem tomadas medidas no setor de educação para que o país soubesse “gerir” a IA ao “máximo nível”, através de alianças com “aliados estratégicos” como Rússia e China.

Segundo ele, “o tema das tecnologias e da inteligência artificial deve permear todos os cursos universitários”, e destacou sua aplicação em campos como medicina, engenharia, design e “ciências políticas”, entre outros.

Em julho, a Venezuela assinou um memorando de entendimento com a empresa chinesa iFlytek para o desenvolvimento conjunto de tecnologias de IA, o que, segundo Maduro, representou a entrada do país “em grande estilo” nessa tecnologia.

