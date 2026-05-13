Spotify pagou US$ 11 bilhões em royalties no ano passado. Como funciona a política?

No ano passado, o Spotify pagou mais de US$ 11 bilhões em royalties para artistas que disponibilizam suas músicas na plataforma. O dado vem do relatório Loud and Clear, publicado pela empresa nesta segunda-feira, 11.

Esse número é o maior já pago pela empresa em um único ano e representa um crescimento de mais de 10% em relação a 2024. A empresa afirma que sua expansão é mais do que o dobro da taxa de crescimento de outras fontes de renda da indústria musical, que avançaram cerca de 4%.

O Spotify afirma ser responsável por cerca de 30% da receita global de músicas gravadas, uma fatia que era inferior a 15% em 2017.

Como funciona a política de royalties do Spotify?

A política de royalties no Spotify é baseada na participação de cada artista no total de streams da plataforma, não por uma taxa fixa por reprodução.

Se a música de um artista representa 1% de todos os streams, ele recebe cerca de 1% do fundo de royalties. Em 2025, artistas que representavam 1 em cada 1 milhão de streams geraram, em média, mais de US$ 11 mil.

Existem dois tipos de royalties gerados no Spotify. Os royalties por gravação são pagos aos detentores dos direitos da música gravada e repassados aos artistas por meio de gravadoras ou distribuidoras.

Já os royalties de publicação são destinados aos compositores ou detentores dos direitos da composição, cobrindo direitos de performance. Eles são pagos a editoras e organizações de direitos de execução (PROs).

Cerca de dois terços da receita do Spotify, proveniente de assinaturas Premium e publicidade, é destinada ao pagamento desses royalties, sendo aproximadamente 80% para gravação e um quinto para publicação.

Os pagamentos são feitos aos detentores de direitos, que então repassam os valores a artistas e compositores de acordo com seus contratos individuais.

Por que o faturamento dos artistas aumentou na plataforma?

O crescimento reflete tanto a expansão da base de usuários do Spotify quanto o aumento do volume de streams na plataforma.

O que era considerado "muitos streams" mudou bastante nos últimos cinco anos. Só em 2025, mais de 400 mil músicas foram ouvidas mais de 1 milhão de vezes, um volume tão grande que seriam necessários mais de dois anos e meio ouvindo música sem parar para escutar tudo isso.

Como os royalties são calculados por participação no total de streams, esse crescimento no volume beneficia diretamente os artistas.

Brasileiros receberam US$ 2 bilhões em royalties do Spotify

O relatório Loud and Clear também apontou que a música de artistas brasileiros gerou aproximadamente R$ 2 bilhões de royalties na plataforma em 2025. O valor representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior.

"Para ter dimensão: os royalties gerados por artistas brasileiros no Spotify cresceram a quase o dobro da taxa do mercado como um todo", afirmou o Spotify.

O número de artistas brasileiros que geraram mais de R$ 1 milhão no Spotify mais que dobrou nos últimos três anos, o que mostra a variedade de nomes em ascensão global vindos da indústria nacional.