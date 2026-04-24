Sem lançar música há 10 anos, Rihanna é uma das artistas mais ouvidas da história do Spotify

O Spotify divulgou, em abril de 2026, a lista oficial dos 20 artistas mais ouvidos da história da plataforma em volume total de streams — e Rihanna figura em 16º lugar, ao lado de Taylor Swift, Drake, The Weeknd e Ed Sheeran.

O dado chama atenção por um motivo: o último álbum de estúdio da cantora, ANTI, foi lançado em janeiro de 2016.

São dez anos sem um novo disco e, ainda assim, ela acumula mais de 109 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West Travis Scott BTS Post Malone Bruno Mars J Balvin Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future Juice WRLD

Catálogo que não envelhece

A permanência de Rihanna no topo do streaming se sustenta em faixas lançadas entre 2007 e 2016. Músicas como "Diamonds", "Work", "Only Girl (In the World)", "Needed Me" e "Don't Stop the Music" já ultrapassam 1,6 bilhão de streams cada no Spotify, com presença constante em playlists globais.

A plataforma a reconheceu ainda como a mulher negra com o maior número de ouvintes mensais da história do serviço, com pico de cerca de 100,7 milhões registrado a partir de 2025.

O desempenho é ainda mais expressivo quando comparado ao comportamento usual da indústria: artistas sem lançamentos recentes tendem a perder relevância nos algoritmos de recomendação.

No caso de Rihanna, o catálogo funciona como "ativo autônomo", alimentado por playlists editoriais, sincronizações e o alcance acumulado de décadas de hits.

Aparições estratégicas no lugar de álbuns

Depois de ANTI, Rihanna não abandonou a música, mas mudou o formato de atuação. Entre 2016 e 2017, participou de faixas como "This Is What You Came For" (Calvin Harris), "Loyalty" (Kendrick Lamar) e "Wild Thoughts" (DJ Khaled) — esta última um dos maiores hits daquele verão.

Em 2022, retornou com "Lift Me Up" e "Born Again" para a trilha de Black Panther: Wakanda Forever, o que rendeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor canção original.

Em 2023, o show do intervalo do Super Bowl LVII consolidou o retorno dela a um palco global após anos sem turnês.

Durante a apresentação, a cantora retocou a maquiagem com um produto Fenty Beauty, gesto que gerou US$ 5,6 milhões em valor de mídia nas primeiras 12 horas do evento.

Mais recentemente, em 2025, lançou "Friend of Mine", para a trilha do filme dos Smurfs, dentro dessa lógica de aparições pontuais vinculadas a projetos audiovisuais.

A bilionária que não depende da música

A liberdade para estender a pausa entre álbuns tem base financeira. Rihanna é declarada bilionária pela Forbes, com fortuna estimada em cerca de US$ 1,7 bilhão, construída principalmente fora da música.

A Fenty Beauty, lançada em 2017 em parceria com o grupo LVMH, faturou mais de US$ 550 milhões em 2020 e se tornou referência em diversidade de tons de pele. A Savage X Fenty, marca de lingerie lançada em 2018, atingiu valuation de cerca de US$ 1 bilhão.