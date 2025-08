Spotify mais caro? App reajusta preços no Brasil; veja

O Spotify anunciou, nesta segunda-feira, 4, um reajuste na assinatura Premium em diversos países, incluindo o Brasil. A nova mensalidade, que passará de R$ 21,90 para R$ 23,90, representa um aumento de 9,13%, a ser aplicado a partir de setembro.

A plataforma informou que os assinantes Premium em várias regiões, como a América Latina e a Ásia-Pacífico, receberão um e-mail com detalhes sobre o reajuste. No Brasil, o aumento de preços se junta a uma série de ajustes já realizados em outros mercados ao longo do ano.

"Ao longo do próximo mês, os assinantes Premium em diversos mercados do Sul da Ásia, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífico receberão um e-mail explicando o que essa atualização significa para sua assinatura", disse a plataforma, em comunicado. Em abril, o Financial Times divulgou que os valores das mensalidades poderiam subir até junho de 2025.

Impacto nas ações e nas finanças da empresa

O anúncio gerou uma reação positiva nas ações da empresa, que subiram quase 7% na Bolsa de Nova York, refletindo o impacto do aumento de preços e a forte demanda por seus serviços. A companhia tem se destacado pela lealdade de seus ouvintes, que, segundo pesquisa da Antenna, são os menos propensos a cancelar a assinatura entre as principais plataformas de streaming nos Estados Unidos.

As mudanças vêm após o Spotify registrar prejuízos recentemente, relacionados a maiores custos com a remuneração de funcionários e investimentos em novas áreas, como audiolivros, vídeo e publicidade. A empresa também anunciou esforços para ampliar seus negócios e otimizar os lucros a longo prazo. O reajuste, segundo reportagem do O Globo, reflete sua estratégia de crescimento e sustentabilidade financeira.