Aula de saúde sexual quebra recorde com mais de 200 mil participantes no México

Uma iniciativa virtual para aproximar informações confiáveis sobre consentimento, contracepção, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e autocuidado quebrou este mês o recorde mundial de público para este tipo de treinamento ao reunir mais de 200 mil espectadores.

De acordo com os organizadores do evento online, o número total de participantes registrado seria suficiente para lotar os três principais estádios mexicanos que receberão jogos da Copa de 2026 em Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

O treinamento foi realizado durante 24 horas contínuas em um estádio virtual interativo, com sessões em espanhol e português direcionadas a participantes de diferentes países.

Um estádio virtual para falar de prevenção

Durante a jornada, os participantes puderam acessar de forma gratuita, a partir de diferentes dispositivos, conteúdos interativos sobre prevenção, autocuidado e informações cruciais para a tomada de decisões.

O médico Juan Antonio Rodríguez, um dos palestrantes, também destacou durante o treinamento a importância da existência de consentimento e o real significado do termo.

“O consentimento significa que as duas pessoas digam sim; que queiram fazer isso de maneira voluntária, livre, sem pressão, sem chantagem e sem estar sob o efeito de álcool ou substâncias”, explicou Rodríguez.

Nesse sentido, a psicóloga colombiana Leidy Montoya acrescentou durante a aula que o consentimento não é uma autorização permanente, mas uma decisão que pode mudar.

Educação sexual e futebol

A menos de um mês da Copa do Mundo da Fifa, o maior evento esportivo global, a atividade, que integra a campanha regional “Que no te metan gol” (“Que não façam gol em você”, em tradução livre), recorreu à linguagem do futebol para incentivar, de maneira acessível e livre de preconceitos, conversas sobre saúde sexual entre adolescentes e jovens.

A campanha, impulsionada pela aliança SICOnfío, surgiu a partir de estudos que mostram que, nove meses após grandes eventos esportivos, as taxas de natalidade podem aumentar em até 16%, o que evidencia o impacto que esses encontros também podem ter nas decisões vinculadas à sexualidade.

Por isso, a iniciativa se destaca pela implementação de uma estratégia regional que busca aproximar ferramentas de saúde sexual dos jovens por meio de plataformas digitais, conteúdos educativos e experiências culturais inspiradas na conversa global gerada pelo futebol, incluindo o uso de analogias esportivas sobre estratégia, regras e tomada de decisões.

Um exemplo disso foi a explicação sobre a importância dos vínculos afetivos dentro da sexualidade da psicóloga brasileira Eliane Marcia Tormes durante a aula.

“Só nas relações saudáveis é possível viver o auge do jogo”, destacou a palestrante usando uma referência clara ao esporte.

A aula também colocou em pauta a importância de ampliar os espaços de educação sexual baseada em evidências, especialmente por meio de formatos capazes de se conectar com as novas gerações em suas próprias linguagens e plataformas digitais.

A aliança SICOnfío, responsável pelo projeto, é formada pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), pela ONG América Viva, pelo Conselho Nacional de População do México (Conapo), pela Federação Latino-americana de Sociedades de Sexologia (Flasses), pela associação mundial centrada em planejamento familiar FP2030 e também pelas empresas Reckitt, Sico, Durex e Olla, América Viva, com o objetivo de promover o acesso a informações confiáveis sobre saúde sexual, prevenção e autocuidado.