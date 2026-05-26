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Aula de saúde sexual quebra recorde com mais de 200 mil participantes no México

Campanha no México quer aumentar prevenção antes da Copa do Mundo

Campanha sobre educação sexual na Cidade do México, em 14 de abril (Carlos Padilla/EFE)

Campanha sobre educação sexual na Cidade do México, em 14 de abril (Carlos Padilla/EFE)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16h24.

Uma iniciativa virtual para aproximar informações confiáveis sobre consentimento, contracepção, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e autocuidado quebrou este mês o recorde mundial de público para este tipo de treinamento ao reunir mais de 200 mil espectadores.

De acordo com os organizadores do evento online, o número total de participantes registrado seria suficiente para lotar os três principais estádios mexicanos que receberão jogos da Copa de 2026 em Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

O treinamento foi realizado durante 24 horas contínuas em um estádio virtual interativo, com sessões em espanhol e português direcionadas a participantes de diferentes países.

Um estádio virtual para falar de prevenção

Durante a jornada, os participantes puderam acessar de forma gratuita, a partir de diferentes dispositivos, conteúdos interativos sobre prevenção, autocuidado e informações cruciais para a tomada de decisões.

O médico Juan Antonio Rodríguez, um dos palestrantes, também destacou durante o treinamento a importância da existência de consentimento e o real significado do termo.

“O consentimento significa que as duas pessoas digam sim; que queiram fazer isso de maneira voluntária, livre, sem pressão, sem chantagem e sem estar sob o efeito de álcool ou substâncias”, explicou Rodríguez.

Nesse sentido, a psicóloga colombiana Leidy Montoya acrescentou durante a aula que o consentimento não é uma autorização permanente, mas uma decisão que pode mudar.

Educação sexual e futebol

A menos de um mês da Copa do Mundo da Fifa, o maior evento esportivo global, a atividade, que integra a campanha regional “Que no te metan gol” (“Que não façam gol em você”, em tradução livre), recorreu à linguagem do futebol para incentivar, de maneira acessível e livre de preconceitos, conversas sobre saúde sexual entre adolescentes e jovens.

A campanha, impulsionada pela aliança SICOnfío, surgiu a partir de estudos que mostram que, nove meses após grandes eventos esportivos, as taxas de natalidade podem aumentar em até 16%, o que evidencia o impacto que esses encontros também podem ter nas decisões vinculadas à sexualidade.

Por isso, a iniciativa se destaca pela implementação de uma estratégia regional que busca aproximar ferramentas de saúde sexual dos jovens por meio de plataformas digitais, conteúdos educativos e experiências culturais inspiradas na conversa global gerada pelo futebol, incluindo o uso de analogias esportivas sobre estratégia, regras e tomada de decisões.

Um exemplo disso foi a explicação sobre a importância dos vínculos afetivos dentro da sexualidade da psicóloga brasileira Eliane Marcia Tormes durante a aula.

“Só nas relações saudáveis é possível viver o auge do jogo”, destacou a palestrante usando uma referência clara ao esporte.

A aula também colocou em pauta a importância de ampliar os espaços de educação sexual baseada em evidências, especialmente por meio de formatos capazes de se conectar com as novas gerações em suas próprias linguagens e plataformas digitais.

A aliança SICOnfío, responsável pelo projeto, é formada pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), pela ONG América Viva, pelo Conselho Nacional de População do México (Conapo), pela Federação Latino-americana de Sociedades de Sexologia (Flasses), pela associação mundial centrada em planejamento familiar FP2030 e também pelas empresas Reckitt, Sico, Durex e Olla, América Viva, com o objetivo de promover o acesso a informações confiáveis sobre saúde sexual, prevenção e autocuidado.

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