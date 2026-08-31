Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Relatora mantém fim da Taxa das Blusinhas e determina que Fazenda avalie impacto da medida

A senadora Leila Barros (PDT-DF) não incluirá em seu parecer, porém, a possibilidade da volta do imposto

Senadora Leila Barros (PDT-DF), aliada do governo Lula e relatora da MP que zera a chamada Taxa das Blusinhas (Carlos Moura - 13.ago.26/Agência Senado)

Senadora Leila Barros (PDT-DF), aliada do governo Lula e relatora da MP que zera a chamada Taxa das Blusinhas (Carlos Moura - 13.ago.26/Agência Senado)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13h22.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 13h24.

Priorizar nos meus resultados Google

A senadora Leila Barros (PDT-DF), relatora da medida provisória (MP) que zera a alíquota do Imposto de Importação sobre compras de até US$ 50 enviadas por via postal, manterá, no seu parecer a ser apresentado nesta segunda-feira, 31, o texto-base da medida provisória. O documento, que será apresentado à comissão mista que analisa a MP, vai determinar que o Ministério da Fazenda avalie periodicamente o impacto desse fim da chamada Taxa das Blusinhas sobre o setor produtivo brasileiro.

A inclusão desse mecanismo, a rigor, permitiria à Fazenda rever a alíquota caso haja impacto negativo da isenção tarifária no varejo e na indústria nacionais. O relatório prevê que essa avaliação de impacto seja feita a cada seis meses, mas a primeira reavaliação deverá ser feita três meses após a aprovação da lei.

O texto determinará que a Fazenda apresente os dados que possam "subsidiar futuras reavaliações", mas não mencionará diretamente a volta do imposto. Se forem constatados "impactos relevantes sobre o setor produtivo", o parecer vai prever que os dados fundamentem a adoção de "medidas de mitigação", sem as definir no texto da MP.

"Vamos manter o texto-base da MP e incluir, a partir de uma demanda do setor produtivo, um mecanismo para que o Ministério da Fazenda avalie periodicamente os impactos da medida, dê transparência a esses dados e, caso sejam identificados efeitos relevantes, possa propor futuramente medidas de mitigação", afirmou a senadora.

O varejo nacional argumenta que a isenção do Imposto de Importação sobre importados representa uma competição desleal para com os setores que operam localmente pagando tributos no país.

A chamada Taxa das Blusinhas, na verdade, faz referência à alíquota de 20% do Imposto de Importação cobrado das compras internacionais de até US$ 50, que foi implementada em 2024 a pedido da indústria e do varejo nacionais. A medida, que gerou críticas ao então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi revogada em maio deste ano por meio de medida provisória que ficou com a tramitação parada por meses. A MP precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 8 de setembro.

Pelo acordo político que permitiu a votação do texto, acertado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o relatório de Leila Barros tem de ser aprovado ainda na tarde desta segunda-feira pela comissão mista que analisa a matéria, formada por 13 senadores e 13 deputados.

Em seguida, o texto será apreciado pela Câmara em sessão extraordinária convocada por Motta para 18h. A tendência é que o texto seja aprovado.

Acompanhe tudo sobre:ImpostosCongressoCarga tributária
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir