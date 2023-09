Após sucesso com a Fini, Cimed faz parceria com Netflix para linha de bem-estar sexual

No começo de junho, a Cimed fez uma aposta inusitada: aceitou o convite da Fini para criar uma linha de hidratantes labiais com os sabores das balas de gelatina da marca. A parceria deu tão certo que em apenas um mês a Cimed vendeu R$ 23,5 milhões do CarmedFini, montante que equivale a pouco mais de 6% do faturamento da companhia no período. Além disso, gerou um enorme buzz nas redes sociais, alcançando milhões de posts e menções espontâneas.

Para repetir o sucesso, a Cimed se junta desta vez à Netflix. Atrelado ao lançamento da quarta e última temporada da série Sex Education — disponível na plataforma de streaming em 21 de setembro —, a terceira maior indústria farmacêutica do Brasil em volume de vendas lança a linha K-Med Sex Education, com os lubrificantes íntimos já conhecidos do público — Ice e Hot, que agora ganham a identidade visual da série —, sex toys e camisinhas.

A farmacêutica investiu cerca de R$ 2 milhões no desenvolvimento da nova linha. Com a estratégia, a Cimed quer desenvolver a categoria de bem-estar sexual dentro do canal farmacêutico. A companhia espera faturar R$ 25 milhões com a linha até o final do ano.

Na avaliação de João Adibe Marques, presidente da Cimed, o segmento é muitas vezes visto com preconceito, oferecendo produtos para todas as necessidades do consumidor, da proteção ao prazer. “Produtos para bem-estar sexual ainda são vistos com tabu pela sociedade. Além disso, os existentes no mercado têm um preço muito alto e não são acessíveis para a população", diz.

Mercado de bem-estar sexual

Atualmente, o K-Med detém 60% de market share, sendo a marca de lubrificantes número 1 do Brasil — a cada dez vendidos no país, seis são K-Med. Nesse novo momento de expansão de portfólio, a ideia é desmistificar a categoria no varejo e se tornar a marca referência em bem-estar sexual no país. De acordo com a Allied Market Research, o segmento já movimenta mais de US$ 70 bilhões por ano ao redor do globo — e a expectativa é que alcance os US$ 108 bilhões até 2027.

"Por isso, vamos usar K-Med, nossa marca que já tem relação com o universo de bem-estar sexual e que é líder no segmento de lubrificantes íntimos, para iniciar um movimento de desmistificação da categoria e levar novos produtos de bem-estar sexual para dentro das farmácias, que é um ambiente democrático, frequentado por todos os gêneros e faixas etárias. Ter a série "Sex Education", da Netflix, nessa jornada, nos ajudando a contar essa história com leveza e bom humor, é a nossa principal aposta", explica João Adibe Marques.

Os produtos da collab de K-Med e Netflix já podem ser encontrados nas principais redes de farmácias do Brasil e no e-commerce Compre Cimed.

Nova temporada de Sex Education

A série original Netflix aborda a história dos estudantes, pais e professores do colégio da cidade fictícia de Moordale. Os personagens lidam com dilemas que envolvem as descobertas da vida sexual na juventude. Também são abordados temas importantes como violência sexual e diferentes orientações sexuais, sempre abordados por uma visão mais leve e acolhedora.

Sucesso no mundo todo, a terceira temporada de Sex Education foi uma das mais assistidas do Brasil. Neste dia 21 de setembro é lançada a quarta temporada, que marca o fim da série.