O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera isolado a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 11. No primeiro turno, o mandatário registra 49,7% das intenções de voto.

Pouco mais de 15 pontos abaixo aparece o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 34,5%. Haddad oscilou positivamente 0,7 ponto desde o levantamento de agosto. Já Tarcísio caiu 0,3 ponto. Ambos se mantêm estáveis dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais da pesquisa.

A candidata Vera Lúcia (PSTU) inaugura o grupo com menos visibilidade, com 1,8% das intenções de voto. Na sequência, Carlos Machado (PCB), Policial Edjane (Agir) e Vivian Mendes (UP) registram 0,7% cada um. Izadora Dias (PCO) tem 0,6%.

Votos brancos e nulos somam 7%. Ao todo, 4,4% dos eleitores não quiseram ou não souberam responder.

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A análise estratificada revela gargalos e fortalezas demográficas distintas. A maior força de Tarcísio concentra-se entre o eleitorado masculino, segmento em que lidera com margem ampla, marcando 60,1%, contra 28,1% de Haddad.

O governador também apresenta forte tração entre os eleitores que frequentaram cerimônias religiosas recentemente, atingindo 54,9% das intenções de voto neste grupo.

Por outro lado, o cenário estadual apresenta um empate técnico entre as mulheres, considerando a margem de erro. No recorte feminino, Tarcísio registra 40,5%, enquanto Haddad alcança 40,1%.

O ex-prefeito da capital também demonstra maior resiliência proporcional entre os eleitores com ensino superior completo, pontuando 37,0% contra 49,8% do atual mandatário estadual.

Segundo turno, rejeição e avaliação de governo

Em um cenário de segundo turno entre os dois candidatos com maior intenção de voto geral, a vantagem do governador se consolida.

Tarcísio alcança 52,9% da preferência do eleitorado paulista, contra 37,5% que escolhem Fernando Haddad. Neste recorte, os votos em nenhum, branco e nulo somam 6,8%, enquanto os indecisos representam 2,9% da amostra.

A pesquisa também mensurou o potencial de veto aos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. Haddad lidera a rejeição com 42,9%, contingente que não votaria nele de forma alguma. Em contrapartida, o governador Tarcísio é rejeitado por 28,5% dos entrevistados. Apenas 5,8% afirmaram que poderiam votar em todos os listados.

A gestão do chefe do Executivo paulista mantém uma base sólida de apoio. Os dados revelam que 64,5% dos paulistas aprovam a administração de Tarcísio de Freitas, enquanto 32,5% desaprovam o governo estadual.

Na avaliação qualitativa, o índice de respostas positivas (ótima e boa) soma 45,4%, ante 21,1% de avaliações negativas (ruim e péssima). Além disso, 31,7% consideram regular.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 7 e 10 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-08090/2026.