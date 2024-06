Shows de Taylor Swift provocam terremotos na Escócia; entenda

O sucesso de Taylor Swift ao redor do mundo agita não apenas a indústria da música como também as cidades que recebem a turnê The Eras Tour. A emoção dos Swifties (apelido para os fãs da cantora) durante os shows é muito intensa e se mostrou capaz de mudar o funcionamento desses locais, movimentar economias e, inclusive, provocar fenômenos geológicos.

Nesta quinta-feira, 13, o Serviço Geológico Britânico anunciou que milhares de espectadores dos shows de Taylor na Escócia causaram leituras de terremotos a quilômetros de distância do local da apresentação em Edimburgo.

Mais de 70.000 fãs, vestidos com roupas coloridas e brilhantes representando diferentes épocas musicais da discografia da popstar norte-americana, se reuniram para assistir aos shows no estádio Murrayfield neste fim de semana.

A intensa dança dos espectadores fez com que atividades sísmicas fossem registradas nas estações de monitoramento de terremotos a 6 km de distância do local do show, segundo comunicado do BGS.

As autoridades informaram que cada uma das três noites seguiu um padrão semelhante, com as músicas "Ready For It?", "Cruel Summer" e "Champagne Problems" resultando na atividade sísmica mais significativa de cada noite, disse o BGS.

Apresentações anteriores da cantora em Seattle e Los Angeles, nos Estados Unidos, também registraram atividade sísmica semelhante, sendo que o show em Seattle chegou a gerar atividade equivalente a um terremoto de magnitude 2,3.

A turnê mundial de Taylor Swift continua sendo a turnê de shows de maior bilheteria do mundo.