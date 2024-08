Shows de Taylor Swift em Viena são cancelados após ameaça terrorista

Os fãs de Taylor Swift que aguardavam ansiosamente os shows da "Eras Tour" em Viena, na Áustria, foram surpreendidos pelo cancelamento das apresentações devido a uma ameaça terrorista. As autoridades austríacas anunciaram a prisão de dois homens, acusados de planejar um ataque contra os eventos que aconteceriam no Ernst Happel Stadium, na capital austríaca. Um dos suspeitos, um jovem de 19 anos, havia jurado lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico, e os shows de Swift estavam entre seus principais alvos. As informações são da Bloomberg.

A "Eras Tour", que se tornou um fenômeno global, estava programada para atrair quase 200 mil fãs ao longo de três noites em Viena, com ingressos esgotados há meses. A organização do evento, Barracuda Music, decidiu cancelar as apresentações após a descoberta do plano terrorista, priorizando a segurança do público e de todos os envolvidos na produção. As autoridades locais estavam prontas para reforçar a segurança, incluindo a presença de milhares de policiais no local, mas o nível de risco identificado foi considerado elevado demais, levando ao cancelamento como medida preventiva.

Os detalhes do plano terrorista foram revelados após uma operação da polícia austríaca, que incluiu a busca na residência de um dos suspeitos em Ternitz, ao sul de Viena. Durante a operação, foram encontrados materiais químicos que indicavam a preparação de um possível atentado. O segundo suspeito foi detido na capital, Viena, e as autoridades acreditam que ambos se radicalizaram pela internet, uma tendência preocupante que tem sido observada em várias partes do mundo.

A decisão de cancelar os shows gerou uma mistura de decepção e alívio entre os fãs. Muitos já haviam começado a se reunir em torno do estádio, comprando produtos oficiais da cantora e trocando pulseiras de amizade, um símbolo popular entre os seguidores de Swift. Para alguns, a frustração de perder a oportunidade de ver a artista ao vivo foi superada pela compreensão de que a segurança deve ser a prioridade máxima em situações como esta.

Atentado em Manchester

A memória de incidentes trágicos, como o atentado suicida durante um show de Ariana Grande em Manchester, em 2017, que resultou na morte de 22 pessoas, ainda é uma lembrança dolorosa de como grandes eventos musicais podem se tornar alvos de ataques. O cancelamento dos shows de Taylor Swift em Viena reforça a necessidade de medidas preventivas rigorosas para evitar que tragédias semelhantes ocorram novamente.

A decisão de cancelar os shows foi anunciada por Barracuda Music em suas redes sociais, onde a empresa enfatizou que a segurança de todos os envolvidos era a principal preocupação. Embora a polícia estivesse preparada para implementar um esquema de segurança robusto, que incluía a presença de milhares de agentes e um monitoramento intensivo ao redor do estádio, a gravidade da ameaça levou ao cancelamento como a única opção segura.

Com o cancelamento dos shows em Viena, os fãs que já haviam comprado ingressos serão reembolsados, mas a decepção de perder a oportunidade de ver Taylor Swift ao vivo permanece. Muitos desses fãs viajaram de diferentes partes da Europa para assistir às apresentações, demonstrando o alcance e a popularidade da "Eras Tour". Para alguns, essa viagem havia sido planejada há meses, com a expectativa de ver a cantora performar sucessos que marcaram diferentes fases de sua carreira.

Os próximos shows da "Eras Tour" estão programados para ocorrer no estádio de Wembley, em Londres, onde as autoridades britânicas provavelmente intensificarão as medidas de segurança. A capital inglesa tem uma longa história de lidar com ameaças terroristas, e as autoridades já devem estar se preparando para garantir que os shows ocorram sem incidentes. A segurança será reforçada não apenas no estádio, mas também nas áreas ao redor, onde milhares de fãs devem se reunir antes e depois das apresentações.