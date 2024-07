Por que Taylor Swift pode influenciar Banco da Inglaterra na decisão sobre as taxas de juros

O Banco da Inglaterra (BOE) enfrenta um novo dilema enquanto avalia os sinais de arrefecimento da inflação dos serviços. A recente turnê de Taylor Swift pelo Reino Unido pode ter contribuído para um aumento temporário nos preços de hotéis e ingressos, complicando ainda mais as decisões sobre possíveis cortes nas taxas de juros. Com apresentações em diversas cidades, a demanda gerada pelos fãs da cantora impactou significativamente os indicadores econômicos locais. As informações são da Bloomberg.

Essa situação oferece uma nova consideração para o Comitê de Política Monetária do Reino Unido na decisão sobre a redução dos custos de empréstimos no dia 1º de agosto. Os operadores veem uma chance de 50/50 de uma redução, mas os membros do comitê têm sido cautelosos quanto à inflação dos serviços, que não diminuiu tão rapidamente quanto o banco central esperava. Economistas afirmam que o BOE pode ter que ignorar um aumento temporário nos preços causado pela turnê da cantora ao tomar sua decisão.

Paul Dales, economista-chefe do Reino Unido na Capital Economics, que espera que a inflação dos serviços permaneça em 5,7%, acredita que o BOE deve considerar tendências que excluam esse impacto temporário. Ele menciona que não é inédito que a turnê de um artista influencie as estatísticas nacionais de um país. No mês passado, estatísticos na Suécia apontaram que a chegada de Swift aumentou inesperadamente a inflação subjacente pela primeira vez em mais de um ano, enquanto a turnê de Beyoncé foi responsabilizada por um efeito semelhante no país no ano passado.

Rede hoteleira comemora

Robert Wood, economista-chefe do Reino Unido na Pantheon Macroeconomics, aumentou sua previsão de preços de acomodação para um ganho mensal de 0,4%, devido aos eventos de música ao vivo, incluindo a turnê de Swift. Ele explica que eventos desse porte, que atraem grandes públicos, podem elevar os preços dos hotéis.

Os preços dos ingressos para os shows também podem ser uma fonte de risco de alta, pois contam para as estatísticas de inflação quando o evento ocorre, e não quando os ingressos são comprados. No entanto, há a possibilidade de que qualquer aumento nos preços dos hotéis em torno de algumas datas da turnê tenha sido perdido no processo de coleta de dados. Enquanto os dados dos ingressos são coletados ao longo do mês, os preços dos hotéis são coletados apenas em certas datas, o que significa que os estatísticos podem ter perdido o impacto da turnê de Swift.

Lucas Krishan, estrategista macroeconômico da TD Securities, acredita que os ingressos terão um efeito maior na inflação dos serviços do que os custos de hotel, aumentando em até 3,5 pontos-base. Embora seja uma pressão pequena, pode ser a diferença entre a inflação dos serviços esfriar ou permanecer alta em 5,7%, complicando as decisões do BOE.