Ataque em igreja na Austrália é tratado como terrorismo pelas autoridades

Um suspeito de 16 anos foi preso nesta terça-feira, 16, após o esfaqueamento de um padre e um bispo na igreja Christ the Good Shepherd, em Sydney, na Austrália. Espera-se que ambas as vítimas sobrevivam ao incidente, o qual está sendo tratado como terrorismo pelas autoridades.

Na segunda-feira, tanto os presentes na igreja quanto aqueles que assistiam online testemunharam uma pessoa vestida de preto se aproximar do altar e esfaquear o bispo Mar Mari Emmanuel e o padre Isaac Royel antes que a congregação pudesse impedi-la.

De acordo com a comissária de polícia de Nova Gales do Sul, Karen Webb, os comentários do suspeito indicam motivações religiosas para o ataque. Segundo ela, há certo grau de premeditação nas ações do rapaz, uma vez que a igreja não fica perto de sua casa e que ele levou uma faca ao local. Ela informou ainda que o adolescente era conhecido da polícia.

Conforme declarações do diretor geral da Organização Australiana de Inteligência de Segurança, Mike Burgess, por enquanto, não há indícios de que exista alguém na comunidade com intenções semelhantes às do jovem.

Respondendo ao ataque, o primeiro-ministro Anthony Albanese disse que "não há lugar para violência em nossa comunidade. Não há lugar para extremismo violento."

Paramédicos trataram trinta pessoas no local do incidente.

O ataque se segue a um incidente fatal ocorrido no último sábado, quando um indivíduo portando uma faca assassinou seis pessoas e feriu diversas outras em um shopping em Sydney antes de ser alvejada por um policial.

Com informações da AFP.