Tempo Rei: Gilberto Gil anuncia a última turnê da carreira

Com mais de 60 anos de carreira, Gilberto Gil anunciou hoje, 6, que fará sua última turnê em 2025. No final de julho, o cantor e compositor baiano havia confirmado sua aposentadoria dos palcos.

A turnê Tempo Rei faz referência a música do artista e a Rolex, um dos patrocinadores da turnê.

Em 2002 a Rolex criou um programa de mentoria entre artistas de diferentes gerações e em 2012, Gil participou do programa como mentor da cantora egípcia Dina El Wedidi. No ano passado, o cantor esteve em evento da marca em Atenas, em comemoração aos 20 anos do projeto.

Antes de se despedir de vez dos palcos, Gil ainda deve se apresentar no Brasil, Estados Unidos e Europa. O próximo show confirmado do cantor em terras brasileiras será na cidade de Curitiba (PR), no Teatro Positivo, no dia 9 de novembro.

Gil se tornou um dos principais nomes do Tropicalismo e da música popular brasileira. Vencedor de 9 Grammys, coleciona mais de 780 músicas e quase 60 discos, tendo cerca de 4 milhões de cópias vendidas. O último trabalho gravado foi "Ok Ok Ok", álbum lançado em 2018.

Histórico e icônico

Autor de clássicos como "Aquele Abraço", "Refazenda" e "Andar com Fé", Gil não só é um dos maiores expoentes da música no Brasil como também transcendeu a carreira como artista e conquistou espaços na política.

Em 1999, foi nomeado pela Unesco como "Artista pela Paz". Chegou a se tornar ministro da Cultura nos dois primeiros anos do governo Lula, em 2003 e 2008, e também se tornou embaixador da ONU para agricultura e alimentação no começo dos anos 2000.

Desde 2022, o também escritor Gilberto Gil ocupa a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras.

A carreira como cantor começou nos anos 1960, ao lado de outros grandes nomes do Tropicalismo como Gal Costa, Caetano Veloso e Os Mutantes (com Rita Lee). Além de ser reconhecido como um dos fundadores do movimento, Gil também marcou a história da música brasileira como um dos artistas críticos ao regime militar de 1964, tendo sido exilado do Brasil em 1969.

Nos últimos anos, o cantor tem se apresentado em festivais no Brasil e no exterior.