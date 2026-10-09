Show de Zayn em SP: veja horários, endereço e como chegar

RESUMO ＋ Zayn se apresenta neste sábado, 10 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo. Os portões abrem às 16h, e o show está previsto para as 20h, com abertura da cantora Giana. O estádio fica na Rua Palestra Itália, 200, e pode ser acessado por metrô, trem, ônibus ou carro.

O cantor britânico Zayn se apresenta neste sábado, 10, no Nubank Parque, em São Paulo, com a Konnakol Tour. O show está marcado para as 20h, e os portões serão abertos às 16h, segundo a Ticketmaster.

A apresentação será a primeira do artista em carreira solo no Brasil. Sua última passagem pelo país ocorreu em 2014, quando ainda integrava o One Direction.

A cantora paranaense Giana fará o show de abertura. O horário específico de sua apresentação não foi informado no serviço oficial consultado.

Que horas começa o show de Zayn em São Paulo?

A apresentação de Zayn está prevista para as 20h deste sábado, 10 de outubro. Os portões do Nubank Parque abrem às 16h.

O evento tem classificação indicativa de 16 anos. Menores de 5 a 15 anos podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, conforme as regras divulgadas pela Ticketmaster.

Onde fica o Nubank Parque e como chegar?

O Nubank Parque, antigo Allianz Parque, fica na Rua Palestra Itália, 200, na região da Água Branca, zona oeste de São Paulo. O estádio também tem acesso pela Avenida Francisco Matarazzo, 1705.

Para quem pretende ir de transporte público, a principal referência é a estação Palmeiras–Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha do metrô e pelas linhas de trem que passam pelo terminal. A partir da estação, é possível seguir a pé até o estádio.

Quem sai da região da Avenida Paulista pode utilizar a Linha 4-Amarela até a estação República e fazer a transferência para a Linha 3-Vermelha, no sentido Palmeiras–Barra Funda.

Outra alternativa são os ônibus que circulam pela Avenida Francisco Matarazzo, onde há pontos próximos ao estádio. As linhas e os trajetos podem ser consultados no site da SPTrans.

Para quem vai de carro, o Nubank Parque dispõe de estacionamento oficial administrado pela Estapar, com 1.700 vagas cobertas. Também há estacionamentos particulares na região.

Os acessos variam conforme o setor do ingresso. Quem comprou camarotes com entrada pelo Portão C1, por exemplo, deve utilizar a Rua Padre Antônio Tomás, 72. É importante conferir o portão indicado no ingresso antes de sair de casa.

Haverá transporte especial para o show de Zayn?

A empresa 4A Tour oferece transporte contratado para o evento, com embarques em diferentes pontos de São Paulo.

Entre os locais divulgados estão o Shopping Ibirapuera, o Shopping Market Place, o Holiday Inn Anhembi e o Bar Brahma, na Rua Luís Coelho, 379, próximo à estação Consolação do metrô.

Os horários de saída variam conforme o ponto de embarque. A contratação e a disponibilidade podem ser consultadas na página do serviço na Ticketmaster.

Como acessar os ingressos para o show?

Os ingressos digitais adquiridos pela Ticketmaster devem ser acessados pelo aplicativo Quentro. A empresa recomenda instalar o aplicativo antes de chegar ao evento.

Quem comprou meia-entrada precisa apresentar o comprovante do benefício no acesso ao estádio.

A Ticketmaster também informa que cada ingresso permite apenas uma entrada. Quem deixar o local do evento não poderá retornar com o mesmo ingresso.