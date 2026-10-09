Zayn no Brasil: veja provável setlist do show em São Paulo

RESUMO ＋ O cantor britânico Zayn se apresenta neste sábado, 10, no Nubank Parque, em São Paulo, em seu primeiro show solo no Brasil. O repertório deve ter 20 músicas, incluindo 'Pillowtalk' e faixas dos álbuns 'Room Under the Stairs' e 'Konnakol'. A previsão se baseia nos shows realizados em Santiago e Buenos Aires. A apresentação está marcada para as 20h.

O cantor britânico Zayn deve apresentar um repertório de 20 músicas em seu primeiro show solo no Brasil, marcado para este sábado, 10, no Nubank Parque, em São Paulo. A apresentação faz parte da Konnakol Tour e está prevista para começar às 20h.

A previsão se baseia nos dois shows anteriores da etapa sul-americana da turnê, realizados em Santiago, no Chile, na sexta-feira, 2, e em Buenos Aires, na Argentina, na terça-feira, 6. Segundo registros de fãs na plataforma Setlist.fm, o cantor apresentou as mesmas 20 músicas, na mesma ordem, nas duas cidades.

O repertório dá mais espaço ao álbum 'Room Under the Stairs', de 2024, com sete músicas. O recém-lançado 'Konnakol', de abril de 2026, aparece com seis faixas, enquanto 'Mind of Mine', primeiro disco solo do cantor, de 2016, tem cinco.

Os álbuns 'Icarus Falls' e 'Nobody Is Listening' aparecem com uma música cada. Entre os destaques está 'Pillowtalk', um dos principais sucessos da carreira solo de Zayn.

Nos dois shows anteriores, a abertura ficou com 'Nusrat', enquanto 'Die for Me', primeiro single de 'Konnakol', encerrou a apresentação. Nenhuma música do One Direction, grupo do qual Zayn fez parte, entrou no repertório.

Qual provável setlist de Zayn em São Paulo?

Se repetir a sequência apresentada no Chile e na Argentina, Zayn deve cantar as seguintes músicas no Brasil:

'Nusrat' 'sHe' 'Met Tonight' 'Birds on a Cloud' 'What I Am' 'Alienated' 'Dreamin' 'Concrete Kisses' 'Gates of Hell' 'BoRdErSz' 'Pillowtalk' 'Lied To' 'Used to the Blues' 'Take Turns' 'Fatal' 'dRuNk' 'iT's YoU' 'Scripted' 'Sweat' 'Die for Me'

Em Santiago, os registros também apontaram interlúdios gravados entre os blocos do show, com trechos de músicas como 'Vibez' e 'Still Got Time'.

O repertório de São Paulo ainda pode sofrer alterações, já que a lista foi elaborada a partir das apresentações anteriores da turnê.

Que horas começa o show de Zayn em São Paulo?

Os portões do Nubank Parque serão abertos às 16h, e a apresentação de Zayn está prevista para as 20h, segundo informações da Ticketmaster.

A abertura ficará por conta da cantora paranaense Giana.

Esta será a primeira passagem de Zayn pelo Brasil desde 2014, quando ainda integrava o One Direction. Na ocasião, o grupo realizou um show no Rio de Janeiro e dois em São Paulo.

Quando termina a Konnakol Tour?

São Paulo será a penúltima parada da Konnakol Tour, que termina na quarta-feira, 14, em Lima, no Peru.

A turnê foi anunciada inicialmente com 31 apresentações, mas acabou reduzida a nove shows. Em maio, Zayn cancelou toda a etapa dos Estados Unidos e parte das apresentações previstas para o Reino Unido e a Irlanda por um problema de saúde.