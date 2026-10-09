Zayn no Brasil: veja provável setlist do show em São Paulo

Zayn se apresenta neste sábado, 10, em São Paulo, com repertório previsto de 20 músicas da carreira solo (Kevin Mazur/Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08h36.
O cantor britânico Zayn se apresenta neste sábado, 10, no Nubank Parque, em São Paulo, em seu primeiro show solo no Brasil. O repertório deve ter 20 músicas, incluindo 'Pillowtalk' e faixas dos álbuns 'Room Under the Stairs' e 'Konnakol'. A previsão se baseia nos shows realizados em Santiago e Buenos Aires. A apresentação está marcada para as 20h.
O cantor britânico Zayn deve apresentar um repertório de 20 músicas em seu primeiro show solo no Brasil, marcado para este sábado, 10, no Nubank Parque, em São Paulo. A apresentação faz parte da Konnakol Tour e está prevista para começar às 20h.
A previsão se baseia nos dois shows anteriores da etapa sul-americana da turnê, realizados em Santiago, no Chile, na sexta-feira, 2, e em Buenos Aires, na Argentina, na terça-feira, 6. Segundo registros de fãs na plataforma Setlist.fm, o cantor apresentou as mesmas 20 músicas, na mesma ordem, nas duas cidades.
O repertório dá mais espaço ao álbum 'Room Under the Stairs', de 2024, com sete músicas. O recém-lançado 'Konnakol', de abril de 2026, aparece com seis faixas, enquanto 'Mind of Mine', primeiro disco solo do cantor, de 2016, tem cinco.
Os álbuns 'Icarus Falls' e 'Nobody Is Listening' aparecem com uma música cada. Entre os destaques está 'Pillowtalk', um dos principais sucessos da carreira solo de Zayn.
Nos dois shows anteriores, a abertura ficou com 'Nusrat', enquanto 'Die for Me', primeiro single de 'Konnakol', encerrou a apresentação. Nenhuma música do One Direction, grupo do qual Zayn fez parte, entrou no repertório.
Se repetir a sequência apresentada no Chile e na Argentina, Zayn deve cantar as seguintes músicas no Brasil:
Em Santiago, os registros também apontaram interlúdios gravados entre os blocos do show, com trechos de músicas como 'Vibez' e 'Still Got Time'.
O repertório de São Paulo ainda pode sofrer alterações, já que a lista foi elaborada a partir das apresentações anteriores da turnê.
Os portões do Nubank Parque serão abertos às 16h, e a apresentação de Zayn está prevista para as 20h, segundo informações da Ticketmaster.
A abertura ficará por conta da cantora paranaense Giana.
Esta será a primeira passagem de Zayn pelo Brasil desde 2014, quando ainda integrava o One Direction. Na ocasião, o grupo realizou um show no Rio de Janeiro e dois em São Paulo.
São Paulo será a penúltima parada da Konnakol Tour, que termina na quarta-feira, 14, em Lima, no Peru.
A turnê foi anunciada inicialmente com 31 apresentações, mas acabou reduzida a nove shows. Em maio, Zayn cancelou toda a etapa dos Estados Unidos e parte das apresentações previstas para o Reino Unido e a Irlanda por um problema de saúde.
O repertório esperado tem 20 músicas, incluindo 'Pillowtalk', 'What I Am', 'Nusrat' e 'Die for Me'. A previsão se baseia nos shows realizados em Santiago e Buenos Aires, que tiveram a mesma sequência de músicas.
O show de Zayn está previsto para começar às 20h deste sábado, 10 de outubro, no Nubank Parque. Os portões abrem às 16h, segundo a Ticketmaster.
A cantora paranaense Giana será responsável pela abertura do show de Zayn em São Paulo.
Nenhuma música do One Direction apareceu nos repertórios dos shows de Santiago e Buenos Aires. Por isso, não há previsão de canções do grupo na apresentação de São Paulo.
Zayn esteve no Brasil em 2014, quando ainda fazia parte do One Direction. O grupo realizou três apresentações no país, uma no Rio de Janeiro e duas em São Paulo.