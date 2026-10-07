Zayn em São Paulo: horário, local, ingressos e como chegar ao show da 'Konnakol Tour'

Zayn: apresentação acontece neste sábado, 10, em São Paulo; ingressos seguem à venda pela Ticketmaster (Denise Truscello/Getty Images)
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Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06h01.
Depois de 12 anos, Zayn está de volta ao Brasil. O cantor se apresenta neste sábado, 10 de outubro, em São Paulo, com a Konnakol Tour, no Nubank Parque, na zona oeste da capital.
A última passagem pelo país aconteceu em 2014, quando o artista ainda fazia parte do One Direction. Agora, em carreira solo, ele reencontra os fãs brasileiros para uma apresentação única no país.
A apresentação começa às 20h, com abertura dos portões prevista para 16h. A classificação indicativa é de 16 anos.
Ainda há ingressos disponíveis para o show. As opções incluem Pista Premium, Pista e Cadeira Inferior, além do pacote VIP, que oferece entrada antecipada. Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster.
Confira os valores com taxa de serviço:
Para quem utiliza transporte público, a Palmeiras-Barra Funda é a principal referência. A partir da estação, é possível caminhar até o local do evento.
Também há linhas de ônibus que passam pela Avenida Francisco Matarazzo, próxima à arena.
Quem optar pelo carro pode utilizar o estacionamento oficial do Nubank Parque, administrado pela Estapar, além de estacionamentos particulares na região.
A organização também disponibiliza transporte especial para o show, com pontos de embarque em locais como Shopping Ibirapuera, Bar Brahma, Shopping Market Place e Holiday Inn Anhembi.
O repertório apresentado por Zayn no primeiro show da Konnakol Tour na América do Sul, realizado em Santiago, no Chile, no dia 2 de outubro, teve 20 músicas. A lista reúne sucessos da carreira solo e faixas do álbum mais recente, "KONNAKOL".
Confira o possível setlist de Zayn em São Paulo:
O setlist também conta com interlúdios que incluem trechos de "Vibez", "Talk to Me", "Still Got Time", "Love Like This" e "Trampoline", além de um momento dedicado à bateria.