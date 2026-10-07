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Zayn em São Paulo: horário, local, ingressos e como chegar ao show da 'Konnakol Tour'

Cantor se apresenta no dia 10 de outubro, no Nubank Parque, com abertura dos portões às 16h e show previsto para as 20h

Zayn: apresentação acontece neste sábado, 10, em São Paulo; ingressos seguem à venda pela Ticketmaster (Denise Truscello/Getty Images)

Zayn: apresentação acontece neste sábado, 10, em São Paulo; ingressos seguem à venda pela Ticketmaster (Denise Truscello/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06h01.

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Depois de 12 anos, Zayn está de volta ao Brasil. O cantor se apresenta neste sábado, 10 de outubro, em São Paulo, com a Konnakol Tour, no Nubank Parque, na zona oeste da capital.

A última passagem pelo país aconteceu em 2014, quando o artista ainda fazia parte do One Direction. Agora, em carreira solo, ele reencontra os fãs brasileiros para uma apresentação única no país.

A apresentação começa às 20h, com abertura dos portões prevista para 16h. A classificação indicativa é de 16 anos.

Ainda há ingressos?

Ainda há ingressos disponíveis para o show. As opções incluem Pista Premium, Pista e Cadeira Inferior, além do pacote VIP, que oferece entrada antecipada. Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster.

Confira os valores com taxa de serviço:

  • Pista Premium: R$ 1.068 (inteira) | R$ 534 (meia-entrada);
  • Pista: R$ 684 (inteira) | R$ 342 (meia-entrada);
  • Cadeira Inferior: R$ 948 (inteira) | R$ 474 (meia-entrada);
  • Pacote VIP Entrada Antecipada: R$ 2.839 (inteira) | R$ 2.035 (meia-entrada).

Como chegar?

Para quem utiliza transporte público, a Palmeiras-Barra Funda é a principal referência. A partir da estação, é possível caminhar até o local do evento.

Também há linhas de ônibus que passam pela Avenida Francisco Matarazzo, próxima à arena.

Quem optar pelo carro pode utilizar o estacionamento oficial do Nubank Parque, administrado pela Estapar, além de estacionamentos particulares na região.

A organização também disponibiliza transporte especial para o show, com pontos de embarque em locais como Shopping Ibirapuera, Bar Brahma, Shopping Market Place e Holiday Inn Anhembi.

O que Zayn pode cantar no Brasil?

O repertório apresentado por Zayn no primeiro show da Konnakol Tour na América do Sul, realizado em Santiago, no Chile, no dia 2 de outubro, teve 20 músicas. A lista reúne sucessos da carreira solo e faixas do álbum mais recente, "KONNAKOL".

Confira o possível setlist de Zayn em São Paulo:

  1. "Nusrat"
  2. "sHe"
  3. "MET Tonight"
  4. "Birds on a Cloud"
  5. "What I Am"
  6. "Alienated"
  7. "Dreamin"
  8. "Concrete Kisses"
  9. "Gates of Hell"
  10. "BoRdErZ"
  11. "PILLOWTALK"
  12. "Lied To"
  13. "Used to the Blues"
  14. "Take Turns"
  15. "Fatal"
  16. "dRuNk"
  17. "It’s You"
  18. "Scripted"
  19. "Sweat"
  20. "Die For Me"

O setlist também conta com interlúdios que incluem trechos de "Vibez", "Talk to Me", "Still Got Time", "Love Like This" e "Trampoline", além de um momento dedicado à bateria.

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