O Reino Unido e a União Europeia (UE) selaram, nesta sexta-feira, 20, em Bruxelas, um pacote de acordos para reaproximar suas relações uma década após o Brexit. O entendimento foi celebrado pelo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, como um "acordo histórico": "É um bom dia para o Reino Unido" e "para a Europa", afirmou.

Do lado europeu, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou a cúpula como um "ponto de inflexão" na relação bilateral. "Velhos amigos voltam a dar um novo impulso à sua amizade", declarou.

Segundo um porta-voz de Downing Street, Londres e Bruxelas concordaram em flexibilizar os controles sobre as exportações britânicas de produtos agroalimentares, estimular a mobilidade juvenil e integrar seus mercados de emissões de carbono. Ficou pendente, porém, um dos pontos mais sensíveis da pauta: a redução das taxas universitárias cobradas de estudantes europeus no Reino Unido, uma antiga reivindicação do bloco.

Reaproximação e cálculo geopolítico

Burnham tratou a cúpula como um marco para reconstruir os laços com a UE dez anos depois da saída britânica. "O mundo de hoje já não é o de 2016" e, "diante dos desafios atuais, aqueles que compartilham valores e interesses devem trabalhar juntos", afirmou o premiê.

Desde que assumiu o cargo em julho, o ex-prefeito de Manchester quebrou tabus do debate doméstico ao sinalizar a possibilidade de um eventual retorno do país à UE. Embora a readesão siga distante, a cúpula buscou destravar medidas práticas antes de discutir metas mais ambiciosas.

"O Reino Unido e a Europa compartilham valores, interesses e um mesmo ambiente geopolítico. Em um mundo cada vez mais perigoso, somos mais fortes juntos. Uma parceria mais estreita com a Europa é positiva para os trabalhadores, para o Reino Unido e para a Europa", disse Burnham em comunicado.

O movimento reflete pesquisas que apontam que a maioria dos britânicos hoje considera o Brexit um erro e apoiaria a volta ao bloco em um eventual referendo, além das dificuldades econômicas enfrentadas por Londres desde a saída. Pesa também o novo cenário internacional — marcado pelo alinhamento europeu no apoio à Ucrânia contra a Rússia e pelo distanciamento crescente entre a Europa e os Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. No plano interno, Burnham aposta na melhora da relação com Bruxelas para consolidar uma coalizão ampla de centro-esquerda de olho nas eleições de 2029.

Mobilidade jovem, imigração e "processo de reflexão"

Na frente de mobilidade juvenil, as duas partes concordaram em permitir que até 100 mil europeus e 100 mil britânicos possam viajar e residir, todos os anos, do outro lado do Canal da Mancha. Sobre as taxas universitárias pagas por estudantes da UE no Reino Unido, Londres e Bruxelas fixaram um prazo adicional de seis meses para negociar uma redução.

O pacote inclui ainda o reforço da cooperação no combate à imigração irregular, prioridade do governo britânico. Os dois lados vão iniciar um "diálogo estruturado" que abordará temas como a devolução a terceiros países de solicitantes de asilo cujos pedidos tenham sido rejeitados.

Ao encerrar a cúpula em Bruxelas, Burnham anunciou que pretende abrir, no próximo ano, uma discussão com os 27 Estados-membros sobre o desenho futuro da relação bilateral. "Durante o próximo ano, promoveremos um processo informal de reflexão" com os parceiros europeus para explorar diferentes caminhos de longo prazo, afirmou. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, respondeu que a UE está aberta a manter com o Reino Unido a "relação mais estreita possível".

Com AFP