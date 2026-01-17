Acordo Mercosul-UE pode baratear vinho, queijo e chocolate europeu no Brasil

Negociado há mais de 25 anos, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul será finalmente assinado neste sábado, 17. A assinatura, que acontece em evento no Paraguai, representa a oficialização do tratado que abre a maior área de comércio livre do mundo.

O acordo comercial é considerado o maior para o bloco composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Um dos efeitos práticos do tratado é a redução das alíquotas do imposto de importação, o que pode tornar produtos europeus no Brasil mais baratos.

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse que o acordo irá reunir "cerca de 720 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de mais de US$ 22 trilhões". A expectativa é que as condições do acordo já comecem a valer no segundo semestre deste ano.

Além de atuar na exportação de produtos brasileiros, o acordo também estabelece novas condições para a importação de produtos produzidos na União Europeia.

O que diz o acordo entre o Mercosul e a União Europeia?

O acordo estabelece que itens terão suas tarifas diminuídas ao longo dos anos, fazendo com que alguns produtos importados da Europa fiquem mais baratos no Brasil.

A versão de setembro de 2025 do acordo estabelece as categorias de produtos e itens que terão suas tarifas reduzidas gradativamente ao longo dos próximos anos.

Itens da categoria 8, como o vinho, por exemplo, estão com um plano de eliminação de tarifa em oito anos.

O objetivo é que o valor já caia 20% no primeiro ano de vigência do acordo e vá caindo progressivamente até atingir a marca de 100% de tarifa eliminada no oitavo ano.

Confira os produtos que podem ficar mais baratos com o acordo: