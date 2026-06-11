Copa do Mundo 2026: os 10 jogos da fase de grupos que você não pode perder

A Copa do Mundo de 2026 inaugura uma nova era para o torneio. Com 48 seleções participantes e 104 partidas programadas, a competição terá mais confrontos do que qualquer edição anterior. Para os torcedores, isso significa uma agenda repleta de futebol durante quase um mês inteiro.

Em meio a tantos jogos, alguns encontros da fase de grupos chamam atenção pelo equilíbrio, pela qualidade técnica dos elencos ou pela presença de grandes estrelas. Confira dez partidas que têm potencial para movimentar a primeira fase do Mundial.

Uruguai x Espanha (Grupo H)

Quando: 26 de junho, 21h

Onde: Estádio Akron, México

A Espanha chega como uma das seleções mais fortes do torneio, impulsionada por uma geração talentosa que tem em Lamine Yamal sua principal referência. Do outro lado, o Uruguai aposta na experiência de jogadores acostumados a grandes competições e na intensidade que tradicionalmente marca o futebol celeste.

França x Senegal (Grupo I)

Quando: 16 de junho, 16h

Onde: MetLife Stadium, Nova Jersey

O encontro reúne duas equipes que figuram entre as mais fortes de seus continentes. Os franceses contam com um dos ataques mais temidos do Mundial, enquanto o Senegal chega respaldado por um elenco físico, competitivo e acostumado a enfrentar adversários de alto nível.

Colômbia x Portugal (Grupo K)

Quando: 27 de junho, 20h30

Onde: Hard Rock Stadium, Flórida

Tudo indica que a liderança do grupo passará por este confronto. A Colômbia vive um dos melhores momentos de sua história recente, enquanto Portugal apresenta um elenco recheado de jogadores técnicos e experientes, incluindo Cristiano Ronaldo.

Holanda x Japão (Grupo F)

Quando: 14 de junho, 17h

Onde: AT&T Stadium, Texas

O duelo coloca frente a frente duas seleções conhecidas pela organização tática. A Holanda busca confirmar o favoritismo do grupo, mas terá pela frente um Japão que, nos últimos anos, se tornou especialista em complicar a vida de potências tradicionais.

Noruega x França (Grupo I)

Quando: 26 de junho, 16h

Onde: Gillette Stadium, Massachusetts

Haaland contra Mbappé. Apenas esse detalhe já seria suficiente para atrair atenção. Além dos dois atacantes, a partida pode ser decisiva para definir o primeiro colocado de uma das chaves mais fortes da competição.

Inglaterra x Croácia (Grupo L)

Quando: 17 de junho, 17h

Onde: AT&T Stadium, Texas

A Inglaterra inicia a Copa cercada de expectativa graças a um elenco estrelado. A Croácia, por sua vez, continua sendo uma das seleções mais respeitadas do cenário internacional e costuma crescer em torneios de mata-mata e grandes confrontos.

Turquia x Estados Unidos (Grupo D)

Quando: 25 de junho, 23h

Onde: SoFi Stadium, Califórnia

Os norte-americanos terão a pressão da torcida jogando em casa, mas encontrarão uma Turquia embalada por bons resultados recentes. O confronto também será uma oportunidade para observar Arda Güler, um dos jovens mais promissores do futebol europeu.

Alemanha x Equador (Grupo E)

Quando: 25 de junho, 17h

Onde: MetLife Stadium, Nova Jersey

A Alemanha sempre entra em Copas cercada de atenção, mas o Equador pode transformar o duelo em uma armadilha. Os sul-americanos fizeram uma campanha sólida ao longo do ciclo e contam com uma equipe física e disciplinada.

Noruega x Senegal (Grupo I)

Quando: 22 de junho, 21h

Onde: MetLife Stadium, Nova Jersey

Duas seleções que enxergam a classificação como objetivo realista. O duelo pode funcionar como uma decisão antecipada por vaga no mata-mata, especialmente em um grupo que também conta com a poderosa França.

Estados Unidos x Paraguai (Grupo D)

Quando: 12 de junho, 22h

Onde: SoFi Stadium, Califórnia

A estreia dos anfitriões costuma trazer ingredientes especiais. Com estádio lotado e enorme expectativa da torcida local, os Estados Unidos terão pela frente um Paraguai conhecido por sua competitividade e capacidade de tornar partidas equilibradas.