Shakira já teve problemas com o Imposto de Renda? Relembre

A "trajetória judicial" de Shakira na Espanha chegou ao fim com duas decisões distintas envolvendo supostas irregularidades fiscais. A última movimentação ocorreu em maio de 2024, quando o Tribunal de Esplugues arquivou a segunda investigação contra a cantora, relacionada ao imposto de renda de 2018.

Segundo o Ministério Público espanhol, não havia provas de que Shakira tivesse omitido informações de forma consciente. Antes do arquivamento, a artista regularizou a pendência pagando 6,6 milhões de euros.

A decisão encerrou definitivamente as investigações criminais sobre esse caso. Relembre os processos:

Primeiro processo fiscal de Shakira teve acordo judicial

Diferente da investigação de 2018, o processo referente aos anos de 2012 e 2014 teve um desfecho diferente. Em novembro de 2023, Shakira firmou um acordo judicial com o fisco espanhol, arcando com 14,5 milhões de euros.

O acordo evitou o risco de prisão e incluiu:

Pagamento de multa de 7,3 milhões de euros .

. Substituição da pena de três anos de reclusão por uma taxa pecuniária.

Processo de 2024 é arquivado

O encerramento da segunda investigação concluiu que não houve crime doloso no caso de 2018, eliminando qualquer obrigação da artista junto ao fisco espanhol referente a esse período

O desfecho permitiu que Shakira se dedicasse integralmente à sua carreira, incluindo sua nova turnê mundial, sem pendências tributárias. As autoridades fiscais espanholas reforçaram que o monitoramento de grandes fortunas segue rigoroso.

Shakira manteve a postura de que sempre agiu de acordo com as orientações de seus consultores fiscais, encerrando um ciclo de mais de seis anos de disputas públicas na Espanha.