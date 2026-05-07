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Shakira divulga trecho inédito de música da Copa do Mundo de 2026; ouça

A cantora é responsável por um dos maiores hits do futebol, 'Waka Waka', e agora volta para outra edição do torneio

Shakira: colombiana, que se apresentou em Copacabana no último sábado, lançará sua música para a Copa do Mundo no dia 14 de maio (Webert Belício/AgNews)

Shakira: colombiana, que se apresentou em Copacabana no último sábado, lançará sua música para a Copa do Mundo no dia 14 de maio (Webert Belício/AgNews)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14h27.

A nova música da Copa do Mundo 2026, produzida por Shakira, será lançada no dia 14 de maio, porém, a colombiana já divulgou uma prévia de um minuto da faixa.

Com o título "Dai Dai", a popstar volta à sua tradição de fazer músicas temáticas para o torneio esportivo, iniciada em 2010, com o hit "Waka Waka (This Time for Africa)". Ela também foi responsável por "La La La", música pensada para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Confira a nova música de Shakira para a Copa do Mundo

As músicas da Copa do Mundo 2026

O primeiro single temático oficial desta edição da Copa do Mundo foi "Lighter", do norte-americano Jelly Roll e do mexicano Carín Leon, lançada no dia 20 março.

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A faixa é um híbrido de country e eletrônica, e teve rejeição de parte do público. Internautas até brincaram na época do lançamento, dizendo que uma música de Shakira era necessária, pedido que a cantora atenderá em breve.

Além de "Lighter", a Copa tem dois outros singles oficiais: "Por Ella", lançada por Los Angeles Azules e Belinda no dia 17 de abril, e "Echo", de Daddy Yankee e Shenseea, lançada no dia 27 de abril.

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