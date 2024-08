Tirar foto com maquiagem pode causar problemas em passaportes; entenda

Sabe as fotos para passaporte? Muitas pessoas acham que elas são comuns, sem inspiração e burocráticas. Outros, porém, acreditam que elas podem ser glamurosas. No entanto, em alguns momentos, alguns problemas aparecem.

Segundo reportagem do Washington Post, a tiktoker Alisha Marie viralizou no ano passado quanto ao perrengue que passou com isso. Quando foi embarcar, estava de moletom preto, boné de beisebol e o rosto sem maquiagem pesada. No documento, ela estava maquiada, numa foto bem produzida.

Nas redes sociais, aficionados por maquiagem de vários países lamentaram as fotos "produzidas" em seus documentos de viagem depois que autoridades notaram que elas pareciam diferentes na vida real.

"Por que me arrependo de ter feito maquiagem para passaporte", diz a legenda de um vídeo. Outro post começa com uma mulher opinando sobre seu maior arrependimento: "Minha foto para passaporte".



Em alguns casos, as fotos foram inspiradas por uma tendência de maquiagem que se tornou viral há dois anos envolvendo corretivo, contorno, lábios delineados, um visual "fox eye" e sobrancelhas modeladas com cola modeladora. Kim Kardashian também virou manchete quando compartilhou sua foto de passaporte no Instagram há dez anos.

Independentemente da inspiração, especialistas dizem que os turistas devem ter cuidado na hora da maquiagem para o passaporte — não descarte enfrentar problemas na fronteira ou atrasos no aeroporto.

Ao Washington Post, o Departamento de Estado informou que a maquiagem é permitida. "No entanto, se você planeja usar em sua foto de passaporte, recomendamos que você mantenha um visual que seja consistente com seu estilo de maquiagem regular."

As fotos de passaporte devem ter uma "semelhança precisa" com o dono do documento, de acordo com a Organização Internacional de Aviação Civil. As regras para passaportes exigem uma expressão neutra, uma imagem clara, sem filtros e um fundo branco ou esbranquiçado.



"É importante facilitar as viagens e garantir medidas de segurança para que os agentes possam reconhecê-lo facilmente pela foto do seu passaporte", escreveu o Departamento de Estado. "Se você normalmente não usa maquiagem ao viajar, pode considerar não usar maquiagem na foto do seu passaporte — ou manter uma aparência de maquiagem bem natural."

Enise Ambrusko-Maida, dona da agência de viagens Travel Brilliant, reagiu à tendência em seu próprio vídeo no TikTok com um "lembrete para NÃO usar maquiagem de garota 'gostosa' nas fotos do seu passaporte". "Eu tiro minha foto do passaporte de propósito para parecer um rato do pântano", brincou

Em uma entrevista, a tiktoker Ambrusko-Maida disse que ficou surpresa que fotos do tipo glamour-shot sejam aprovadas. O conselho dela é pensar em como você pode ficar "depois de passar 15 horas em um voo durante a noite em um assento do meio" e tirar uma foto que pareça toda essa situação.