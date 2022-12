Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo o documentário sobre Robert Downey Sr, e os filmes O Troll da Montanha, Um Homem de Ação e Meu Nome é Vingança. Já no Star+, estreia da série Bem-Vindos ao Clube da Sedução, sobre um imigrante indiano que se tornou o fundador do maior império de striptease masculino do mundo.

Bem-Vindos ao Clube da Sedução (Star+)

História real, poder, dinheiro e strippers. Do mesmo criador de “Pam & Tommy” (2022), Robert Siegel, a série “Bem-Vindos ao Clube da Sedução” é baseada em acontecimentos reais conta a chocante história de Somen "Steve" Banerjee (Kumail Nanjiani), um imigrante indiano que se tornou o fundador improvável do maior império de striptease masculino do mundo e não deixou ninguém impedir seu caminho para o sucesso.

Robert Downey Sr. (Netflix)

O documentarista Chris Smith (American Movie) traz um olhar irreverente sobre a vida, a carreira e os últimos dias de um cineasta independente que, com seu espírito rebelde, contribuiu para o cinema de contracultura por décadas. “Robert Downey Sr.” mostra a arte e a vida do diretor, sempre profundamente interligadas, incluindo um retrato íntimo do relacionamento com o filho Robert Downey Jr. Filmada ao longo de três anos, a obra é um tributo à abordagem não linear e subversiva de Downey Sr., além de mostrar a decisão de fazer seu último filme simultaneamente às filmagens do documentário. A maneira como Smith apresenta o artista e sua família é uma reflexão ao mesmo tempo surreal e sensível, uma celebração de uma arte livre para criar suas próprias regras.

O Troll da Montanha (Netflix)

Após ficar aprisionada por mil anos nas profundezas da montanha de Dovre, uma criatura gigantesca chega à superfície. Ela inicia uma jornada rumo à capital da Noruega, deixando destruição e caos em seu rastro. Um grupo de heróis se une para impedi-la. Mas como deter algo que deveria existir apenas no folclore norueguês?

Um Homem de Ação (Netflix)

O eletrizante Um Homem de Ação acompanha Lucio Urtubia de 1940 a 1980, desde sua origem humilde como pedreiro que virou ladrão de banco até ele assumir o comando de uma operação que afetou um dos maiores bancos do mundo.

Meu Nome é Vingança (Netflix)

Sofia era uma adolescente como qualquer outra, que gostava de dividir seu tempo livre entre partidas de hóquei e aulas de direção off-road — até o dia em que ela desobedece às ordens do pai e posta, em segredo, uma foto dele no Instagram. Mal sabia ela que aquele post mudaria as vidas deles para sempre. Seguindo as pistas no mundo online, dois criminosos conseguem encontrar a casa da família e acabam assassinando, a sangue frio, a mãe e o tio da jovem. A tragédia vai dar início a um acerto de contas que estava dormente por quase vinte anos. Sofia vai descobrir que sua família na verdade é muito diferente do que ela imaginava, e que Santo esconde um passado sombrio de envolvimento com a máfia. Diante dessas revelações, ela vai abraçar o legado de fúria e violência do pai para que os dois possam buscar vingança.

