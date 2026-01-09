Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 9 de janeiro, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme "Um Laço de Amor". O longa encerra a programação semanal da faixa vespertina da emissora, de acordo com a grade divulgada pelo Gshow.

A trama acompanha Frank, vivido por Chris Evans, que passa a cuidar da sobrinha Mary, interpretada por Mckenna Grace, após a morte da irmã. A menina é um verdadeiro prodígio da matemática, e o tio deseja que ela tenha uma infância comum. O plano, porém, entra em conflito com a ambição da avó da criança, que enxerga no talento da neta um caminho diferente.

Com Octavia Spencer no elenco, o filme equilibra drama e emoção ao discutir família, educação e as pressões impostas a crianças com habilidades excepcionais.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A Sessão da Tarde vai ao ar a partir das 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.