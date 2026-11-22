Um adesivo que não cumpria sua finalidade original acabou dando origem a um dos produtos mais conhecidos da 3M. A descoberta foi feita pelo pesquisador Spencer Silver, em 1968, mas ganhou aplicação comercial anos depois, quando seu colega Art Fry identificou uma utilidade para a fórmula.

A combinação entre o adesivo removível e pequenos blocos de papel resultou no Post-it, lançado nacionalmente nos Estados Unidos em 1980.

O episódio ilustra uma prática conhecida como intraempreendedorismo, na qual funcionários desenvolvem oportunidades de negócio utilizando conhecimentos, recursos e estruturas da empresa em que trabalham.

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O que diferencia o intraempreendedorismo da inovação tradicional?

O intraempreendedor identifica possibilidades de crescimento e participa da transformação dessas ideias em iniciativas comerciais.

A atuação pode envolver a criação de produtos, o desenvolvimento de serviços ou a entrada em mercados ainda não explorados pela organização.

Diferentemente do empreendedor independente, esse profissional precisa considerar as prioridades da empresa, negociar recursos internamente e obter apoio para executar suas propostas.

O reconhecimento de uma oportunidade, portanto, precisa ser acompanhado pela capacidade de demonstrar sua viabilidade.

Como identificar oportunidades de novos negócios?

O ponto de partida pode estar em necessidades dos clientes que ainda não são atendidas ou em produtos existentes que poderiam alcançar novos públicos.

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Uma empresa de software voltada ao varejo, por exemplo, poderia investigar se suas soluções também atendem às necessidades de restaurantes.

Conversas com clientes, análise de reclamações e acompanhamento de concorrentes ajudam a identificar demandas que merecem investigação.

Após encontrar uma oportunidade, é necessário avaliar o tamanho do mercado, a disposição dos consumidores para pagar e a capacidade da empresa de oferecer a solução.

Como conseguir apoio para tirar uma ideia do papel?

Uma proposta precisa apresentar benefícios esperados, custos de desenvolvimento e principais riscos.

O profissional pode elaborar um plano de negócios simplificado, demonstrando como a iniciativa pretende gerar receita e quais recursos serão necessários.

O cálculo deve considerar despesas de produção, distribuição e manutenção, além de uma estimativa de demanda.

Antes de solicitar investimentos maiores, vale buscar autorização para realizar testes com um grupo limitado de consumidores.

O caso do Post-it mostra a importância dessa etapa. Segundo a 3M, os primeiros lançamentos tiveram resultados mistos, mas uma campanha de distribuição de amostras ajudou a demonstrar o interesse pelo produto.

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Como o intraempreendedorismo contribui para a carreira?

Conduzir uma iniciativa comercial permite desenvolver competências pouco exploradas em funções exclusivamente operacionais.

O profissional precisa negociar com departamentos, defender propostas financeiras e acompanhar resultados que ultrapassam suas atribuições habituais.

Conhecimentos em empreendedorismo, marketing, finanças e gestão de projetos podem contribuir para essa preparação.

Para demonstrar os resultados da iniciativa, é importante documentar as decisões tomadas, os recursos utilizados e a resposta dos consumidores.

Mesmo quando uma proposta não avança, os testes podem produzir informações relevantes sobre o mercado.

Já os projetos aprovados exigem acompanhamento contínuo para verificar se a demanda identificada se converte em receita sustentável.