Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 12, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme “Podres de Ricos”. A produção integra a programação da faixa de filmes da emissora na semana de 12 a 16 de janeiro de 2026, conforme divulgado pelo Gshow.

Na trama, Nick convida a namorada Rachel para acompanhá-lo a Singapura, onde será realizado o casamento de seu melhor amigo. O que ela não imagina é que o companheiro faz parte de uma das famílias mais ricas do país. Ao chegar ao destino, Rachel se vê cercada por luxo extremo e pela forte desaprovação da família de Nick, especialmente de sua mãe, o que coloca o relacionamento do casal à prova.

A comédia romântica explora temas como diferenças culturais, expectativas familiares e identidade, equilibrando romance e situações de humor ao longo da história.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

O filme será exibido a partir das 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.