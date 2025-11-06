Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 6

Na próxima quinta-feira, 6, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme 'Depois da Terra' (After Earth), um épico de ficção científica estrelado por Will Smith e seu filho, Jaden Smith.

O longa apresenta a emocionante jornada de pai e filho em um planeta Terra que, após 1.000 anos sem habitantes humanos, se torna um cenário perigoso e inexplorado.

A história começa quando Cypher, interpretado por Will Smith, embarca em uma missão espacial ao lado de seu filho Kitai (Jaden Smith). Após uma chuva de asteroides, eles são forçados a fazer um pouso de emergência no planeta Terra, agora desabitado e hostil.

Cypher fica gravemente ferido, e Kitai é deixado sozinho para enfrentar grandes perigos e tentar encontrar o sinalizador, a única esperança para a dupla retornar à segurança.

Lançado em 2013 e dirigido por M. Night Shyamalan, 'Depois da Terra' é uma aventura repleta de ação, tensões familiares e desafios emocionais, onde a sobrevivência e a coragem se tornam questões de vida ou morte.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

O filme será exibido às 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.

Onde assistir a 'Depois da Terra' no streaming?

O filme está disponível no Prime Video, com opção de aluguel ou compra, ou no Mercado Play.