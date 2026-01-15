Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta quinta-feira

Drama romântico, 'O Segredo: Ouse Sonhar' aborda fé, esperança e transformação pessoal

Sessão da Tarde: filme 'O Segredo: Ouse Sonhar' aborda fé, esperança e transformação pessoal. (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09h01.

Nesta quinta-feira, 15, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme “O Segredo: Ouse Sonhar”, segundo  informações divulgadas pelo Gshow.

A trama gira em torno de uma viúva que contrata um profissional para realizar reparos em sua casa. Durante o convívio, ele passa a compartilhar uma filosofia baseada na crença no poder do universo e na força do pensamento positivo, o que provoca mudanças significativas na vida da protagonista.

O longa combina drama e romance ao explorar temas como superação, luto e a busca por um novo sentido para a vida.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

O filme será exibido a partir das 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.

