Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 15, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme “O Segredo: Ouse Sonhar”, segundo informações divulgadas pelo Gshow.

A trama gira em torno de uma viúva que contrata um profissional para realizar reparos em sua casa. Durante o convívio, ele passa a compartilhar uma filosofia baseada na crença no poder do universo e na força do pensamento positivo, o que provoca mudanças significativas na vida da protagonista.

O longa combina drama e romance ao explorar temas como superação, luto e a busca por um novo sentido para a vida.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

O filme será exibido a partir das 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.