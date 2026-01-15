Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta quinta-feira

Sessão da Tarde: filme 'O Segredo: Ouse Sonhar' aborda fé, esperança e transformação pessoal. (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09h01.
Nesta quinta-feira, 15, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme “O Segredo: Ouse Sonhar”, segundo informações divulgadas pelo Gshow.
A trama gira em torno de uma viúva que contrata um profissional para realizar reparos em sua casa. Durante o convívio, ele passa a compartilhar uma filosofia baseada na crença no poder do universo e na força do pensamento positivo, o que provoca mudanças significativas na vida da protagonista.
O longa combina drama e romance ao explorar temas como superação, luto e a busca por um novo sentido para a vida.
O filme será exibido a partir das 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.