Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 9

Redação Exame
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h32.
A TV Globo exibe nesta quinta-feira, 9, o filme "Espelho, Espelho Meu" na faixa Sessão da Tarde.
Na trama, após a morte do rei, sua esposa, extremamente vaidosa, assume o comando do reino e impõe altos impostos para manter uma vida de opulência.
Enquanto isso, mantém sua enteada, Branca de Neve, presa em seu quarto. Ao completar 18 anos, Branca de Neve decide sair do castelo para conhecer a realidade do reino. Ao perceber a fome e miséria do povo, ela retorna determinada a derrubar a rainha.
A exibição de Espelho, Espelho Meu começa às 15h40, após a “Edição Especial” de Terra Nostra na programação da TV Globo.
A faixa Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira.