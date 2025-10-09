Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 9

Uma versão divertida e ousada do clássico conto de fadas, com uma Branca de Neve decidida a desafiar a tirania da rainha

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h32.

A TV Globo exibe nesta quinta-feira, 9, o filme "Espelho, Espelho Meu" na faixa Sessão da Tarde.

Qual é a sinopse de 'Espelho, Espelho Meu'?

Na trama, após a morte do rei, sua esposa, extremamente vaidosa, assume o comando do reino e impõe altos impostos para manter uma vida de opulência.

Enquanto isso, mantém sua enteada, Branca de Neve, presa em seu quarto. Ao completar 18 anos, Branca de Neve decide sair do castelo para conhecer a realidade do reino. Ao perceber a fome e miséria do povo, ela retorna determinada a derrubar a rainha.

Que horas começa a 'Sessão da Tarde' nesta quinta-feira?

A exibição de Espelho, Espelho Meu começa às 15h40, após a “Edição Especial” de Terra Nostra na programação da TV Globo.

A faixa Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira.

Veja trailer de Espelho, Espelho Meu:

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FilmesTVGlobo

Mais de Pop

Tchau, Bob Esponja e MTV: Paramount encerra seis canais na TV paga e foca em streaming

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 8

15 de outubro é feriado em 2025? Veja quem poderá tirar folga na data

Quem matou Odete Roitman? Veja aposta do público, segundo enquete da EXAME Pop

Mais na Exame

Minhas Finanças

Investir no Tesouro pode te levar para Disney; veja simulação

Inteligência Artificial

Na corrida pela inteligência artificial, a Microsoft aposta em saúde para não ficar para trás

Brasil

Mais de 9 milhões de brasileiros trabalham fora do município onde moram, diz Censo

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda mantém viés positivo com euforia no setor de IA, aponta especialista