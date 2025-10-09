Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 9

A TV Globo exibe nesta quinta-feira, 9, o filme "Espelho, Espelho Meu" na faixa Sessão da Tarde.

Qual é a sinopse de 'Espelho, Espelho Meu'?

Na trama, após a morte do rei, sua esposa, extremamente vaidosa, assume o comando do reino e impõe altos impostos para manter uma vida de opulência.

Enquanto isso, mantém sua enteada, Branca de Neve, presa em seu quarto. Ao completar 18 anos, Branca de Neve decide sair do castelo para conhecer a realidade do reino. Ao perceber a fome e miséria do povo, ela retorna determinada a derrubar a rainha.

Que horas começa a 'Sessão da Tarde' nesta quinta-feira?

A exibição de Espelho, Espelho Meu começa às 15h40, após a “Edição Especial” de Terra Nostra na programação da TV Globo.

A faixa Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira.

Veja trailer de Espelho, Espelho Meu: