Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda, 30

A Sessão da Tarde desta segunda-feira, 30 de maio, irá passar o filme "Eu Sou O Número Quatro" (em inglês, "I Am Number 4"), às 15h30 no horário de Brasília. A longa-metragem teen de ficção científica e ação é dirigida por D. J. Caruso.

No filme, os últimos nove adolescentes com poderes especiais do planeta Lorien, que foi devastado, são escondidos na Terra. Perseguidos por caçadores de recompensa, esses jovens só podem ser mortos em ordem e os três primeiros foram assassinados. John Smith, o número quatro, precisa lutar para sobreviver.

"Eu Sou o Número Quatro" tem Alex Pettyfer, Dianna Agron, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Callan Mcauliffe e Kevin Durand no elenco.

Assista ao trailer oficial do filme:

