Chuva de meteoros será visível no Brasil dia 31 de maio

A madrugada da próxima terça-feira, 31 de maio, não será como as outras. Em algumas partes do céu do Brasil, será possível acompanhar a chuva de meteoros “Tau Herculids” (ou Tau Herculidas), com pico previsto por volta das 2 horas da manhã no horário de Brasília.

A expectativa é que a Tau Herculids seja uma chuva atípica e com boa intensidade. As previsões mais otimistas indicam que pode haver de 140 a 1.400 meteoros por hora, mas isso não é uma garantia.

Segundo a Organização Internacional de Meteoros, é um problema tentar prever as taxas de meteoros por hora nesta chuva, principalmente porque a Terra nunca interagiu com essa trilha de detritos antes.

O que é a chuva de meteoros Tau Herculidas?

A chuva de meteoros de 31 de maio de 2022 é resultado da fragmentação do cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3).

Os meteoros são pequenos corpos celestes que se deslocam no espaço e entram na atmosfera da Terra, queimando parcial ou totalmente devido à ablação com a atmosfera terrestre e ao contato com moléculas de oxigênio. Este fenômeno deixa um risco luminoso no céu, que é popularmente chamado de “estrela cadente”.

Já o fenômeno da chuva acontece quando vários meteoros passam pelo céu noturno partindo aparentemente de um mesmo ponto: o radiante.

No período de fins de maio ao início de junho, o planeta Terra estará passando pelo rastro dos detritos que o cometa 73P deixou para trás em suas últimas passagens. Por isso podemos observar o fenômeno daqui.

As informações são do Observatório Nacional.

Onde assistir a chuva de meteoros?

Conforme destacou o astrônomo Marcelo De Cicco ao Observatório, quem estiver no Hemisfério Norte terá uma visão privilegiada dessa chuva de meteoros. Enquanto isso, no Hemisfério Sul, o número de meteoros será menor do que o observado mais ao norte.

A recomendação é que os habitantes do hemisfério Sul mais próximos ao equador, como nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, fiquem atentos à direção Noroeste a partir das 1h55 da manhã. A possibilidade de uma intensa chuva poderá ocorrer entre 1h55 e 2h10 da manhã.

Habitantes mais ao Centro, Sul e Sudeste do Brasil não estão numa posição favorável para observar o fenômeno.

Como assistir a chuva de meteoros?

Para assistir a chuva de meteoros, o céu precisa estar livre de nuvens. É recomendado ir para um lugar afastado da cidade e das luzes, já que elas ofuscam as estrelas e prejudicam a visão.

Desta vez, a Lua não afetará a visibilidade da chuva de meteoros. “A Lua estará na fase Nova, portanto, não atrapalhará a visibilidade desses meteoros que serão, em sua maioria, menos brilhantes que o usual por conta de sua baixa velocidade de entrada em nossa atmosfera”, destacou De Cicco ao Observatório.

