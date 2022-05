Conheça as datas comemorativas e feriados de junho de 2022

O mês de junho marca a metade do ano e o início do inverno. O mês é famoso pelas festas juninas, e também tem feriados, como Corpus Christi e datas comemorativas, como o Dia dos Namorados.

Celebrado 60 dias após a Páscoa, em 2022 o feriado de Corpus Christi será em uma quinta-feira, 16. De acordo com o cristianismo, a data marca a instituição da eucaristia pela transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. No Brasil, é ponto facultativo.

Ao contrário da maioria dos países, que comemora o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, o Brasil celebra a data em 12 de junho. É uma comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, que surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada por uma extinta rede de lojas de departamentos de São Paulo.

O frio chegou mais cedo no Brasil este ano, mas o inverno chega oficialmente só no dia 21 de junho ao hemisfério sul. Às 0h31, ocorre o solstício de inverno, quando temos a noite mais longa do ano.

Veja os feriados e datas comemorativas de junho

1 - Dia Internacional do Leite; Dia Nacional da Imprensa; Dia Mundial dos Pais

2 - Dia Internacional da Prostituta

3 - Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil; Dia Mundial da Bicicleta

4 - Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão; Dia do Engenheiro Agrimensor

5 - Dia Mundial do Meio Ambiente; Dia de Pentecostes; Dia Nacional da Reciclagem; Dia do Engenheiro Mecânico

6 - Dia Nacional do Teste do Pezinho; Dia da Língua Russa

7 - Dia Nacional da Liberdade de Imprensa

8 - Dia Mundial dos Oceanos

9 - Dia do Porteiro; Dia do Tenista; Dia da Imunização

10 - Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos

11 - Dia da Marinha do Brasil

12 - Dia dos Namorados; Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil; Dia do Pastor Evangélico; Dia do Enxadrista

13 - Dia de Santo Antônio; Dia do Turista; Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo

14 - Dia Mundial do Doador de Sangue; Dia do Solista

15 - Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa; Aniversário da Emancipação do Acre

16 - Corpus Christi; Bloomsday; Dia Mundial da Tartaruga Marinha

17 - Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação; Dia Mundial do Karatê

18 - Dia do Químico; Dia da Imigração Japonesa; Dia do Orgulho Autista

19 - Dia do Cinema Brasileiro; Dia do Migrante; Dia Nacional do Luto

20 - Dia Mundial dos Refugiados; Dia do Revendedor; Dia do Vigilante

21 - Dia Mundial do Skate; Dia Internacional do Ioga; Solstício de inverno no hemisfério sul (início do inverno); Dia do Profissional de Mídia; Dia Nacional de Controle da Asma

22 - Dia Mundial do Fusca; Dia do Aeroviário; Dia do Economiário

23 - Dia Nacional do Desporto; Dia Olímpico; Dia do Lavrador; Dia Internacional das Viúvas; Dia Internacional das Mulheres na Engenharia

24 - Dia de São João; Dia da Polícia Militar; Dia do Disco Voador; Dia Nacional da Araucária; Dia da Indústria Gráfica; Dia Internacional do Leite

25 - Dia do Imigrante; Dia Mundial do Vitiligo; Dia Mundial do Marinheiro

26 - Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas; Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura; Dia Nacional do Diabetes

27 - Dia Nacional do Vôlei; Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas

28 - Dia Internacional do Orgulho LGBTI

29 - Dia de São Pedro e São Paulo; Dia do Papa; Dia do Pescador; Dia do Dublador; Dia do Telefonista; Dia do Engenheiro de Petróleo

30 - Dia Nacional do Bumba meu Boi; Dia da Mídia Social; Dia Internacional do Asteroide

