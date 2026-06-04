Correção das criptomoedas elimina US$ 176 bilhões do mercado

O bitcoin registrou uma queda acentuada de 9% em 48 horas, atingindo o suporte de US$ 67 mil pela primeira vez em dois meses. Essa correção eliminou cerca de US$ 176 bilhões do valor total do mercado de criptomoedas em apenas dois dias, provocando US$ 1,5 bilhão em liquidações forçadas de posições compradas altamente alavancadas.

Os traders continuam incertos sobre os fatores por trás do desempenho inferior das criptomoedas, especialmente porque as ações dos Estados Unidos têm demonstrado força significativa.

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A forte correlação entre o bitcoin e as ações de pequenas empresas dos EUA foi oficialmente rompida em 21 de maio, após um sólido período de dois meses. A deterioração do sentimento do mercado provavelmente foi alimentada por saídas líquidas de US$ 2,1 bilhões dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista listados nos EUA entre 12 e 20 de maio, embora os dados de derivativos já indicassem uma falta de apetite institucional.

O prêmio anualizado dos contratos futuros de BTC em relação ao mercado à vista permaneceu abaixo do nível neutro de 4% por mais de três meses, confirmando a fraca demanda por alavancagem voltada para a alta.

Pausa na acumulação da Strategy

A Strategy, liderada por Michael Saylor, também gerou reações divergentes após optar por recomprar dívida conversível enquanto interrompeu suas tradicionais compras semanais de bitcoin.

O usuário do X “bjunjo” afirmou que a Strategy entrou em um “modo de sobrevivência para detentores de dívida e acionistas”, deixando em segundo plano sua missão principal de acumular mais bitcoin. Segundo a análise, a empresa fará o que for necessário para cumprir suas obrigações financeiras, como demonstrado por uma recente venda de 32 BTC. Jeff Dorman, diretor de investimentos da Arca, classificou a medida como “uma completa má gestão do balanço patrimonial”.

Enquanto isso, o analista do X ScroogeCap observou que a decisão da Google de captar recursos por meio de ações, em vez de dívida, sugere que o mercado de private equity está praticamente morto à medida que a liquidez diminui. A análise destaca que a relação dívida/patrimônio da Oracle permanece excepcionalmente elevada, enquanto a Meta pode ser obrigada a captar mais recursos devido a seus “gastos irracionais”.

Jim Bianco, da Bianco Research, teria afirmado: “Não vimos o mercado tão concentrado em um único tema em 150 anos.” Além disso, uma pesquisa do JPMorgan concluiu que 41 ações relacionadas à inteligência artificial representam metade do valor de mercado do S&P 500.

Os traders passaram a evitar riscos de forma crescente à medida que a guerra no Irã não demonstrava sinais de alívio iminente, explicando a liquidação mais ampla observada no mercado de criptomoedas. Os títulos do Tesouro dos EUA agora precificam uma probabilidade de 23% do Federal Reserve elevar os juros até setembro, ante 0% apenas um mês antes, segundo a ferramenta CME FedWatch.

Em última análise, a queda do mercado de criptomoedas reflete fortes saídas dos ETFs de bitcoin à vista, uma concentração extrema de capital em investimentos ligados à IA e um ambiente macroeconômico que sinaliza uma política monetária mais restritiva por mais tempo do que o mercado havia antecipado anteriormente.

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