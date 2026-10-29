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Série 'A Diplomata' é renovada para 5ª temporada pela Netflix

Série estrelada por Keri Russell terminou o quarto ano com decisões que podem mudar o rumo da trama política; Netflix ainda não divulgou detalhes da continuação

Rufus Sewell e Keri Russell: atores interpretam Hal e Kate Wyler na série da Netflix (Netflix/Divulgação)

Rufus Sewell e Keri Russell: atores interpretam Hal e Kate Wyler na série da Netflix (Netflix/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12h36.

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A Netflix renovou a série "A Diplomata" para a quinta temporada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 29, pouco depois da estreia do quarto ano da produção, que terminou com um desfecho cheio de suspense.

Criada por Debora Cahn, a série acompanha a embaixadora americana Kate Wyler, interpretada por Keri Russell, em meio a crises diplomáticas e disputas de poder. A trama também aborda o casamento da protagonista com Hal Wyler (Rufus Sewell), que assume a vice-presidência dos Estados Unidos.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a história da próxima temporada. O quarto ano terminou com um impasse envolvendo a presidente Grace Penn (Allison Janney), seus planos políticos e uma conspiração para roubar uma arma nuclear russa, que ameaça levar os Estados Unidos à guerra.

No desfecho, Kate renuncia ao cargo de embaixadora durante a cúpula do G7, após uma declaração da presidente. Hal decide seguir o exemplo da esposa, mas o futuro do casal e as consequências da decisão permanecem em aberto.

Além de Russell, Sewell e Janney, o elenco conta com Bradley Whitford, Ato Essandoh, Ali Ahn e Nana Mensah.

Sucesso na Netflix

Desde a estreia, em 2023, "A Diplomata" conquistou espaço entre as produções de destaque da Netflix. A primeira temporada acumulou 173,46 milhões de horas assistidas nas primeiras quatro semanas, segundo dados divulgados pela plataforma.

A quarta temporada alcançou o terceiro lugar no ranking global de séries em sua segunda semana e entrou no Top 10 em 63 países.

A produção também recebeu indicações a prêmios importantes, incluindo o Emmy e o Globo de Ouro. Na terceira temporada, Keri Russell venceu o prêmio do SAG Awards de melhor atriz em série dramática, enquanto Allison Janney ganhou o Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática.

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