Trump diz que eleições no Brasil foram 'uma vergonha'

Donald Trump disse que eleições no Brasil foram uma vergonha (Chip Somodevilla/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12h21.
Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 12h37.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta quinta-feira, 29, as eleições presidenciais brasileiras como uma “vergonha”, um dia após Flávio Bolsonaro fugir para o território norte-americano. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio deixou o Brasil apesar de uma ordem judicial e prometeu organizar a oposição a partir dos Estados Unidos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (29) que as eleições presidenciais brasileiras foram uma "vergonha". A manifestação ocorreu um dia após o candidato derrotado e seu aliado político, Flávio Bolsonaro (PL), fugir para o território norte-americano.
Antes de seguir para um comício eleitoral, Trump conversou com jornalistas e comentou o cenário. "Acompanhei as eleições. Não tomei partido, mas vi o que estava acontecendo no Brasil, foi uma vergonha", afirmou o líder americano.
Flávio Bolsonaro e sua família deixaram o Brasil na esteira da derrota nas urnas, desrespeitando uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação em curso por lavagem de dinheiro.
Ao desembarcar em Miami, na quarta-feira (28), o político do PL divulgou um comunicado no qual se autoproclamou "o líder do Brasil". No texto, ele prometeu que organizará, a partir dos Estados Unidos, a oposição ao presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A disputa pelo comando do país foi marcada por uma corrida acirrada. Flávio terminou o primeiro turno na liderança, mas Lula protagonizou uma virada surpreendente na segunda etapa da votação, garantindo a reeleição com uma vantagem de quatro milhões de votos.
Questionado pela imprensa sobre quem seria o vencedor legítimo do pleito, Trump esquivou-se: "Não quero comentar isso neste momento".
O presidente americano relatou ainda um contato com o petista. "O presidente me pediu para não intervir, não tomei partido", disse Trump, referindo-se a Lula.
Na sequência, porém, voltou a criticar o processo eleitoral. "Acho que foi uma situação vergonhosa", completou, acrescentando uma análise sobre o reflexo econômico do resultado: "Basta olhar para os mercados, despencaram".
Com AFP
Donald Trump afirmou que acompanhou as eleições presidenciais brasileiras e classificou o processo como uma “vergonha”. O presidente dos Estados Unidos declarou que não tomou partido na disputa.
Flávio Bolsonaro deixou o Brasil após ser derrotado nas eleições presidenciais. Segundo a matéria, o político desrespeitou uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação por lavagem de dinheiro.
Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições e garantiu a reeleição com uma vantagem de quatro milhões de votos. Flávio Bolsonaro liderou o primeiro turno, mas Lula virou a disputa na segunda etapa da votação.
Flávio Bolsonaro prometeu organizar, a partir dos Estados Unidos, a oposição ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em comunicado divulgado após desembarcar em Miami, Flávio também se autoproclamou “o líder do Brasil”.
Donald Trump não declarou quem considera o vencedor legítimo das eleições brasileiras. Questionado pela imprensa, o presidente dos Estados Unidos afirmou que não queria comentar o assunto naquele momento.
Donald Trump afirmou que os mercados “despencaram” após o resultado das eleições brasileiras. O presidente dos Estados Unidos citou esse movimento ao reforçar sua crítica ao processo eleitoral.