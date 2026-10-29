Trump diz que eleições no Brasil foram 'uma vergonha'

RESUMO ＋ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta quinta-feira, 29, as eleições presidenciais brasileiras como uma “vergonha”, um dia após Flávio Bolsonaro fugir para o território norte-americano. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio deixou o Brasil apesar de uma ordem judicial e prometeu organizar a oposição a partir dos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (29) que as eleições presidenciais brasileiras foram uma "vergonha". A manifestação ocorreu um dia após o candidato derrotado e seu aliado político, Flávio Bolsonaro (PL), fugir para o território norte-americano.

Antes de seguir para um comício eleitoral, Trump conversou com jornalistas e comentou o cenário. "Acompanhei as eleições. Não tomei partido, mas vi o que estava acontecendo no Brasil, foi uma vergonha", afirmou o líder americano.

Flávio Bolsonaro e sua família deixaram o Brasil na esteira da derrota nas urnas, desrespeitando uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação em curso por lavagem de dinheiro.

Fuga e oposição a Lula

Ao desembarcar em Miami, na quarta-feira (28), o político do PL divulgou um comunicado no qual se autoproclamou "o líder do Brasil". No texto, ele prometeu que organizará, a partir dos Estados Unidos, a oposição ao presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A disputa pelo comando do país foi marcada por uma corrida acirrada. Flávio terminou o primeiro turno na liderança, mas Lula protagonizou uma virada surpreendente na segunda etapa da votação, garantindo a reeleição com uma vantagem de quatro milhões de votos.

Questionado pela imprensa sobre quem seria o vencedor legítimo do pleito, Trump esquivou-se: "Não quero comentar isso neste momento".

O presidente americano relatou ainda um contato com o petista. "O presidente me pediu para não intervir, não tomei partido", disse Trump, referindo-se a Lula.

Na sequência, porém, voltou a criticar o processo eleitoral. "Acho que foi uma situação vergonhosa", completou, acrescentando uma análise sobre o reflexo econômico do resultado: "Basta olhar para os mercados, despencaram".

Com AFP