Nubank, Coinbase, Ripple e outras fazem pedido de licença cripto ao BC

Grandes empresas como Nubank, Coinbase e Ripple protocolaram seus pedidos para obter licença de prestadores de serviços de ativos virtuais (PSAVs) junto ao Banco Central entre ontem e esta quinta-feira, 29.

Além delas, também fizeram seus pedidos: a empresa de infraestrutura institucional para ativos digitais Urban, a corretora cripto Foxbit, as intermediadoras Cademartori Z Soluções, SuitCoin, Neo Ativos Virtuais e TRKBIT, o banco de câmbio Grupo Braza (Braza Bank), a corretora de câmbio B&T Corretora de Câmbio, o banco digital Stark Bank e a custodiante S3 CACEIS.

Pela regulamentação publicada pelo BC no ano passado, toda empresa que opera com criptoativos no país terá que pedir autorização até esta sexta-feira, 30, para poder continuar operando no Brasil. Quem não conseguir ser autorizado como PSAV perderá o direito de operar e será considerado uma instituição irregular pelas autoridades brasileiras.

O que dizem as empresas de criptoativos?

Em nota, a corretora de criptomoedas norte-americana, Coinbase, afirmou que está trabalhando para atender às exigências impostas pelo BC à medida que o marco regulatório brasileiro é implementado de forma gradual.

"De forma mais ampla, nosso objetivo é levar ao país o conceito de 'Everything Exchange', uma plataforma abrangente que oferece aos brasileiros acesso a ativos financeiros e criptoativos em um ambiente confiável. Por isso, nossa estratégia no Brasil contempla serviços com ativos virtuais, operações no mercado de câmbio e serviços de pagamento, incluindo a emissão de moeda eletrônica", afirmou a Coinbase.

Já a Ripple disse em nota que o pedido para se tornar PSAV supervisionada pelo BC brasileiro "reforça o compromisso de longo prazo da empresa com o mercado brasileiro e a construção de um ecossistema cripto seguro, transparente e alinhado às melhores práticas".

Processo de regulação avança no Brasil

A ferramenta de acompanhamento de pedidos de licença da Cainvest aponta que há pelo menos 33 aplicações abertas atualmente. Duas estão sob análise do BC, três estão na agenda da autoridade monetária para decisão e duas estão à espera de documentos ou resposta da aplicante para poder continuar o processo de autorização.

Ao longo deste mês, grandes empresas do setor cripto entraram com pedidos de autorização junto ao BC, como as exchanges Binance, Bybit, OKX, Mercado Bitcoin e Ripio.

Entre os bancos, além do Nubank, já pediram licença para operar com criptoativos o Itaú e o Banco Inter.

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