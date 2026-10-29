Esporte

Convocação da Seleção Brasileira hoje: veja horário e onde assistir ao vivo

Técnico anuncia nesta quinta, 29, os convocados para os amistosos contra Japão e Singapura; partidas serão disputadas em novembro, na Ásia

Carlo Ancelotti: técnico divulgará lista do Brasil para a Data Fifa de novembro (Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti: técnico divulgará lista do Brasil para a Data Fifa de novembro (Rafael Ribeiro/CBF)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12h28.

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O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quinta, 29, a última convocação da Seleção Brasileira em 2026. A divulgação da lista está marcada para as 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Os jogadores chamados representarão o Brasil nos amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira ao vivo?

  • TV fechada: SporTV
  • YouTube: CBF TV, GE TV, ESPN Brasil e CNN Esportes

Que horas será anunciada a convocação de Carlo Ancelotti?

O técnico da Seleção Brasileira irá divulgar a lista às 15h.

Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?

Os amistosos de novembro serão os últimos compromissos do Brasil em 2026. As partidas também darão sequência ao trabalho de Ancelotti na preparação da equipe para o próximo ciclo de competições internacionais.

  • Japão x Brasil: sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília).
  • Singapura x Brasil: terça-feira, 17 de novembro, às 7h (horário de Brasília).

Os dois confrontos serão realizados no Estádio Nacional de Singapura.

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