Convocação da Seleção Brasileira hoje: veja horário e onde assistir ao vivo

Carlo Ancelotti: técnico divulgará lista do Brasil para a Data Fifa de novembro (Rafael Ribeiro/CBF)
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Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12h28.
O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quinta, 29, a última convocação da Seleção Brasileira em 2026. A divulgação da lista está marcada para as 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Os jogadores chamados representarão o Brasil nos amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
O técnico da Seleção Brasileira irá divulgar a lista às 15h.
Os amistosos de novembro serão os últimos compromissos do Brasil em 2026. As partidas também darão sequência ao trabalho de Ancelotti na preparação da equipe para o próximo ciclo de competições internacionais.
Os dois confrontos serão realizados no Estádio Nacional de Singapura.