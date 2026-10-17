‘A Diplomata’ estreia quarta temporada com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes

RESUMO ＋ A quarta temporada de A Diplomata, drama político da Netflix estrelado por Keri Russell, já está disponível com oito episódios. Na nova fase, a embaixadora Kate Wyler precisa recuperar uma superarma nuclear russa de um submarino afundado. A temporada registra 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A Netflix ainda não anunciou uma quinta temporada.

A quarta temporada de A Diplomata, série de drama político da Netflix, já está disponível na plataforma, com oito episódios. Estrelada por Keri Russell, a produção retorna com novas intrigas diplomáticas, conspirações governamentais e uma crise militar que promete colocar a protagonista Kate Wyler diante de um de seus maiores desafios.

A trama acompanha Kate, diplomata norte-americana que assume o posto de embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido. Ao longo da série, ela precisa conciliar as exigências da carreira com disputas de poder, episódios de violência organizada e tensões políticas internacionais. Sua vida pessoal também ocupa um papel central na narrativa, especialmente por causa do casamento conturbado com Hal Wyler (Rufus Sewell), diplomata e marido da protagonista.

Na quarta temporada, o cenário internacional se torna ainda mais delicado com o agravamento de uma crise militar. Kate precisa recuperar uma superarma nuclear russa conhecida como The Poseidon, localizada em um submarino afundado. A missão amplia os riscos políticos e estratégicos da história, enquanto a protagonista tenta evitar que os conflitos se transformem em uma ameaça ainda maior.

Reconhecimento e aprovação da crítica

Desde sua estreia, em 2023, A Diplomata vem conquistando espaço entre as produções de destaque da Netflix. A série recebeu dez indicações ao Primetime Emmy Awards, uma das principais premiações da televisão norte-americana. Allison Janney, que interpreta a presidente Grace Penn, também se destacou ao vencer recentemente o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho na produção.

A recepção da crítica tem apresentado uma trajetória de crescimento ao longo das temporadas. No Rotten Tomatoes, agregador de avaliações de cinema e televisão, a primeira temporada registra 84% de aprovação da crítica e 61% do público. Na segunda, os índices sobem para 95% entre os críticos e 85% entre os espectadores. Já a terceira temporada alcança 97% de aprovação da crítica e 76% do público.

A quarta temporada, por sua vez, registra 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes no momento da publicação deste artigo. O resultado coloca a nova fase em posição de destaque e abre a possibilidade de que ela alcance a melhor avaliação crítica da história da série, caso mantenha o índice com a chegada de novas resenhas.

Entre os aspectos elogiados estão o ritmo acelerado, os diálogos inteligentes e a construção de intrigas políticas capazes de combinar negociações diplomáticas com conflitos pessoais. A evolução da narrativa a cada temporada também aparece entre os pontos positivos destacados pelos críticos, contribuindo para consolidar a produção como um dos dramas políticos de maior repercussão do catálogo.

O futuro de Kate Wyler

Com uma nova crise internacional no centro da narrativa e uma recepção crítica expressiva, a quarta temporada amplia as expectativas em torno do futuro de A Diplomata. A combinação entre suspense, disputas de poder e relações pessoais continua sendo um dos principais elementos da identidade da série.

Até a publicação deste artigo, a Netflix ainda não havia anunciado oficialmente uma quinta temporada. Enquanto uma possível renovação permanece em aberto, os novos episódios oferecem ao público mais um capítulo da trajetória de Kate Wyler em um universo no qual decisões diplomáticas podem ter consequências globais.