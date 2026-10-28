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Top 10 da Netflix: 'Lupin' lidera entre as séries e 'Contra o Furacão' entre os filmes

Ranking de mais vistos na Netflix Brasil tem lançamentos recentes e produções que conquistaram o público e a crítica

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/Netflix)

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21h19.

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Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

O suspense "Contra o Furacão" liderou a lista de filmes, seguido por "Sobrevivência" e "Todos Menos Você". Entre as séries, "Lupin: Parte 4" lidera o ranking.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

  1. "Contra o Furacão"
  2. "Sobrevivência"
  3. "Todos Menos Você"
  4. "Hot Wheels: Velocidade máxima! Ataque do T-Rex"
  5. "A Era do Gelo: O Big Bang"
  6. "Assalto ao carro blindado"
  7. "Anora"
  8. "A Era do Gelo 3"
  9. "A Noiva Cadáver"
  10. "O Contador"

"Contra o Furacão" lidera o ranking da Netflix Brasil na semana. O drama mexicano estrelado por Benny Emmanuel, Kristyan Ferrer e Mónica del Carmen acompanha dois meio-irmãos que precisam lutar pela sobrevivência em alto-mar quando o furacão Otis, de categoria 5, atinge a região de Acapulco, no México.

Inspirado em acontecimentos reais de 2023, o filme combina tensão e conflitos familiares em uma história de sobrevivência. Dirigido por Jorge Michel Grau, o longa chegou à Netflix na última sexta-feira, 23.

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"Sobrevivência" vem logo atrás, na segunda posição. O suspense político dirigido e estrelado por Ben Affleck, ao lado de Kerry Washington e Gillian Anderson, acompanha um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa após o sequestro do filho. Desesperado para conseguir o dinheiro do resgate, o casal toma decisões arriscadas enquanto segredos familiares vêm à tona e ameaçam sua reputação.

O filme está no top 10 mais vistos no Brasil há 3 semanas.

Já "Anora" aparece na sétima posição do ranking após ser adicionado à plataforma na última sexta-feira, 23. O longa dirigido por Sean Baker acompanha Ani, uma jovem trabalhadora sexual de Nova York que se casa impulsivamente com o filho de um oligarca russo.

A produção foi destaque na temporada de premiações de 2025 ao conquistar cinco estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz para Mikey Madison, Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem.

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Quais séries estão no top 10 da Netflix?

  1. "Lupin: Parte 4"
  2. "Bento e Totó"
  3. "Profundezas"
  4. "A Noiva da Presilha Dourada"
  5. "De Coração Cheio"
  6. "Doctor X"
  7. "Lupin: Parte 1"
  8. "Cyberpunk: Mercenários 2"
  9. "Meu Nome É Farah: temporada 2"
  10. "Minami: Uma Advogada Extraordinária: Temporada 1"

Entre as séries, a quarta temporada de "Lupin" lidera a lista. O novo ano chegou à Netflix na última sexta-feira, 23, e assumiu o top 1 do ranking nacional e global de séries mais vistas.

Na nova temporada, Assane continua preso quatro anos após os acontecimentos anteriores e planeja cumprir sua pena para reencontrar a família. Seus planos mudam quando uma série de roubos simultâneos a museus é atribuída a um impostor que usa o nome de Lupin. Para provar sua inocência e desmascarar o criminoso, ele precisa voltar à ativa.

A primeira temporada da série também aparece no top 10, embalada pela nova leva de episódios.

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Já no top 2 aparece "Bento e Totó", uma animação infantil brasileira que acompanha Bento e seu cachorro Totó em descobertas sobre o mundo por meio de clipes musicais coloridos e educativos.

A série chegou à Netflix neste mês, após acumular mais de 16,8 bilhões de visualizações e 11 milhões de inscritos no YouTube.

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