'Sentimento Louco': série sobre Marília Mendonça estreia nesta sexta-feira

A história por trás dos hits e da vida pessoal de Marília Mendonça é o tema de "Marília Mendonça: Sentimento Louco", nova série documental que vai mostrar um lado mais íntimo da cantora, com imagens inéditas, histórias dos bastidores e depoimentos de pessoas próximas à artista.

A produção, que conta com quatro episódios, reúne arquivos pessoais, gravações e depoimentos para apresentar ao público histórias da cantora que vão além dos sucessos que marcaram sua carreira.

A estreia está marcada para esta sexta-feira, 16, no Prime Video. O lançamento faz parte de um acordo entre a Amazon e a família da cantora para desenvolver produções dedicadas à sua história.

O que esperar da série documental?

O projeto promete reconstruir diferentes etapas da trajetória de Marília, desde os primeiros passos na música, em Cristianópolis, no interior de Goiás, até a consagração nacional. O documentário também aborda como a cantora conquistou espaço em um gênero historicamente dominado por homens e abriu caminhos para outras mulheres no sertanejo.

Segundo o Prime Video, a equipe teve acesso a um acervo com mais de 530 mil imagens, 50 mil vídeos e centenas de notas, mensagens e áudios. O conteúdo inclui registros do celular, do computador e dos diários da artista, permitindo explorar seu cotidiano e seu processo de composição.

A proposta é apresentar diferentes facetas da cantora, incluindo sua personalidade fora dos palcos, as relações pessoais e os desafios enfrentados durante a construção da carreira.

Depoimentos de familiares e artistas

A série reúne relatos de pessoas que conviveram com Marília ao longo de sua vida e trajetória profissional. Entre os nomes confirmados estão Dona Ruth, mãe da cantora, João Gustavo, seu irmão, além das duplas e artistas Maiara e Maraisa, Paula Fernandes e Zezé Di Camargo.

A produção também vai mostrar como suas composições, marcadas por relatos de relacionamentos, separações e conflitos amorosos, contribuíram para transformar a presença feminina no gênero.

Série também vai mostrar o lado pessoal de Marília

Outro ponto abordado pela série é a personalidade da cantora fora dos palcos. Em entrevista ao Notícias da TV, João Gustavo afirmou que o documentário apresenta características variadas da irmã, incluindo seu jeito brincalhão, sua determinação e seu temperamento forte.

"Acho legal mostrar um lado da Marília que era turrona, teimosa. Era muito ciumenta! É legal porque era a essência dela. Todos esses lados devem ser documentados."

O irmão também ressaltou que a série evidencia a postura de Marília diante das dificuldades profissionais. A cantora insistia em seus objetivos mesmo quando encontrava resistência no mercado musical, uma característica que ajudou a definir sua trajetória.

A proposta de reunir registros íntimos e depoimentos de pessoas próximas permite construir um retrato que conecta a artista conhecida pelo público à mulher que vivia os bastidores da carreira.

Confira o trailer de 'Marília Mendonça: Sentimento Louco':

Documentário faz parte de projeto maior sobre a cantora

"Marília Mendonça: Sentimento Louco" integra um projeto do Prime Video dedicado à memória da cantora. A iniciativa também inclui o filme ficcional "Marília", que contará a história da artista com uma narrativa dramatizada.

O longa tem Marina Versos no papel principal e conta com nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado e Sophia Valverde no elenco. A produção aborda a trajetória de Marília desde a adolescência até sua ascensão como uma das principais vozes do sertanejo brasileiro.