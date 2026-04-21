7 músicas escritas por Marília Mendonça que você nem imaginava

Antes de se tornar um dos maiores nomes da música brasileira, Marília Mendonça já atuava nos bastidores como compositora de sucessos do sertanejo. Diversas músicas que ganharam destaque na voz de outros artistas foram escritas por ela ainda no início da carreira.

Conhecida como a Rainha da Sofrência, a cantora começou a compor aos 12 anos e, ainda adolescente, teve letras gravadas por nomes relevantes do gênero. Esse trabalho contribuiu para sua entrada no mercado musical e para o reconhecimento dentro da indústria.

De acordo com dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a artista acumulou mais de 300 obras musicais e centenas de gravações registradas. Após sua morte, aos 26 anos, a cantora tornou-se a primeira brasileira a atingir 9 bilhões de streams no Spotify.

Hits escritos por Marília Mendonça

A seguir, veja algumas músicas que foram compostas por Marília Mendonça, mas gravadas por outros nomes do sertanejo:

“Calma” — Jorge & Mateus: Lançada em 2015, a música aborda insegurança em relacionamentos e se tornou um dos principais sucessos da compositora. A faixa segue presente no repertório da dupla.

Lançada em 2015, a música aborda insegurança em relacionamentos e se tornou um dos principais sucessos da compositora. A faixa segue presente no repertório da dupla. “Flor e o Beija-Flor” — Henrique & Juliano: Também lançada em 2015, a canção ganhou projeção nacional e contou com participação de Marília em gravação posterior no DVD “Novas Histórias”.

Também lançada em 2015, a canção ganhou projeção nacional e contou com participação de Marília em gravação posterior no DVD “Novas Histórias”. “Cuida Bem Dela” — Henrique & Juliano: Resultado de parceria com outros compositores, a música reforça o tema de relacionamentos e consolidou a presença da artista como autora no gênero.

Resultado de parceria com outros compositores, a música reforça o tema de relacionamentos e consolidou a presença da artista como autora no gênero. “É Com Ela Que Eu Estou” — Cristiano Araújo: A canção está entre os maiores sucessos do cantor e acumula centenas de milhões de visualizações. Foi gravada em um dos últimos trabalhos antes de sua morte, em 2015.

A canção está entre os maiores sucessos do cantor e acumula centenas de milhões de visualizações. Foi gravada em um dos últimos trabalhos antes de sua morte, em 2015. “Até Você Voltar” — Henrique & Juliano: A música aborda a espera em um relacionamento, tema recorrente nas composições da artista.

A música aborda a espera em um relacionamento, tema recorrente nas composições da artista. “Incerteza” — Matheus & Kauan: A letra trata de dúvidas emocionais e conflitos afetivos, característica frequente no repertório da compositora.

A letra trata de dúvidas emocionais e conflitos afetivos, característica frequente no repertório da compositora. “Minha Herança” — João Neto & Frederico: Uma das composições do início da carreira, gravada por artistas que apostaram no trabalho da autora antes do reconhecimento nacional.

Compositora antes da fama e impacto no sertanejo

Antes de alcançar sucesso como cantora, Marília Mendonça já tinha presença consolidada como compositora. Suas músicas foram gravadas por diferentes artistas e ajudaram a ampliar sua projeção no mercado.

A artista também é associada à consolidação do chamado feminejo, movimento que ampliou o protagonismo feminino no sertanejo.

Mesmo após sua morte, o repertório segue em expansão. Integrantes da dupla Maiara & Maraisa já afirmaram que existem dezenas de músicas inéditas compostas em parceria com a cantora, segundo a Billboard.