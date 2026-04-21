7 músicas escritas por Marília Mendonça que você nem imaginava

Marília Mendonça: artista escreveu sucessos para muitos nomes do sertanejo (Instagram/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 21 de abril de 2026 às 09h07.
Antes de se tornar um dos maiores nomes da música brasileira, Marília Mendonça já atuava nos bastidores como compositora de sucessos do sertanejo. Diversas músicas que ganharam destaque na voz de outros artistas foram escritas por ela ainda no início da carreira.
Conhecida como a Rainha da Sofrência, a cantora começou a compor aos 12 anos e, ainda adolescente, teve letras gravadas por nomes relevantes do gênero. Esse trabalho contribuiu para sua entrada no mercado musical e para o reconhecimento dentro da indústria.
De acordo com dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a artista acumulou mais de 300 obras musicais e centenas de gravações registradas. Após sua morte, aos 26 anos, a cantora tornou-se a primeira brasileira a atingir 9 bilhões de streams no Spotify.
A seguir, veja algumas músicas que foram compostas por Marília Mendonça, mas gravadas por outros nomes do sertanejo:
Antes de alcançar sucesso como cantora, Marília Mendonça já tinha presença consolidada como compositora. Suas músicas foram gravadas por diferentes artistas e ajudaram a ampliar sua projeção no mercado.
A artista também é associada à consolidação do chamado feminejo, movimento que ampliou o protagonismo feminino no sertanejo.
Mesmo após sua morte, o repertório segue em expansão. Integrantes da dupla Maiara & Maraisa já afirmaram que existem dezenas de músicas inéditas compostas em parceria com a cantora, segundo a Billboard.