Vida de Marília Mendonça vai virar filme no Amazon Prime Video; veja detalhes

Vida de Marília Mendonça, considerada para sempre a "Rainha da Sofrência", vai virar um documentário pelo Amazon Prime Video. A informação foi confirmada pelo portal Hugo Gloss nesta sexta-feira, 1.

Segundo o portal, o documentário contará material de arquivo pessoal que serão destinados a três obras audiovisuais, incluindo o documentário. Dona Ruth, mãe da cantora, afirmou que o projeto vai mostrar detalhes nunca vistos pelo fãs, onde percorrerá desde a infância pobre, ao sucesso no Brasil inteiro.

Marília morreu em uma acidente de avião em 5 de novembro de 2021. A artista ia para um show em Caratinga, porém próximo às 15h30, perto de uma cachoeira na serra, o avião caiu. A aeronave era um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás

Trajetória de Marília Mendonça

Aos 26 anos de idade, Marília era um dos maiores nomes da nova geração da música sertaneja nacional. Em 2015, lançou seu primeiro EP, mas o reconhecimento veio mesmo em 2016, época em que vendeu 240 mil cópias. A canção mais famosa, "Infiel", se tornou a mais conhecida do álbum, alçando a cantora à visibilidade nacional.

Daí para frente, Marília já acumulou: uma indicação ao Grammy latino na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja" e em 2019 lançou um projeto com shows gravados em todas as capitais do país, chamado "Todos os Cantos". Com ele, Marília venceu a categoria de Música Sertaneja da aclamada premiação de música.

Vida pessoal

O primeiro contato com a música foi na igreja, ainda na infância. Aos 12 anos de idade, Marília Mendonça já compunha suas próprias músicas. Suas composições foram gravadas por artistas como Jorge & Mateus, Cristiano Araújo, Wesley Safadão e João Neto & Frederico.

Em 2015, começou a namorar o empresário paraibano Yugnir Ângelo, de quem ficou noiva em dezembro de 2016. Após seis meses juntos, o relacionamento chegou ao fim em agosto de 2017. A cantora ficou algum tempo solteira, e em maio de 2019 assumiu o relacionamento com o cantor e compositor Murillo Huff.

Três meses depois, Marília ficou grávida e deu à luz seu filho Léo em dezembro de 2019, após o bebê nascer prematuro. Léo tem hoje menos de 2 anos de idade. O relacionamento com Murillo chegou ao fim em julho de 2020, mas o casal reatou depois de poucos meses.

Discografia

Marília Mendonça teve seu primeiro contato com a música por meio da igreja e começou a compor aos 12 anos, passando a compor canções para vários cantores, e se tornou procurada pelo meio, com várias composições para os principais destaques da música sertaneja como Minha Herança (gravada por João Neto & Frederico), Muito Gelo, Pouco Whisky (Wesley Safadão), Até Você Voltar, Cuida Bem Dela , Flor e o Beija-Flor (Henrique & Juliano), Ser Humano ou um Anjo (Matheus & Kauan), Calma (Jorge & Mateus) e É Com Ela Que Eu Estou (Cristiano Araújo). Outros artistas também gravaram suas canções como Luccas Luco, Maiara e Maraísa, Matheus e Kauan, César Menotti e Fabiano.

Foi só em 2015, aos 20 anos, que Marília decidiu seguir a carreira de cantora. Ela começou participando das músicas A Flor e o Beija-Flor e Impasse, ambas da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Já no ano seguinte lançou o seu primeiro álbum: Marília Mendonça: Ao Vivo. Não demorou muito para que algumas músicas figurassem entre as mais tocadas do país, como Sentimento Louco e Infiel.

*Matéria em atualização