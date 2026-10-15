'Victoria’s Secret Fashion Show 2026': que horas começa e onde assistir ao vivo?

O “Victoria’s Secret Fashion Show 2026”, que acontece no próximo domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos, é um dos eventos mais conhecidos do calendário internacional da moda. O desfile terá transmissão ao vivo pela internet, com modelos, apresentações musicais e novidades na seleção de Angels da marca.

A edição deste ano também marca o retorno do evento à Costa Oeste dos Estados Unidos, depois de duas edições realizadas em Nova York.

Que horas começa o 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A transmissão está marcada para as 20h30, no horário de Brasília.

Onde assistir ao desfile ao vivo?

O público brasileiro poderá acompanhar o "Victoria’s Secret Fashion Show 2026" gratuitamente pela internet. A marca confirmou a transmissão global pelo canal oficial da Victoria’s Secret no YouTube, além de conteúdos extras e lives nos perfis oficiais da marca no Instagram e TikTok.

Quais artistas vão se apresentar no desfile?

A trilha sonora do desfile será comandada por quatro atrações femininas: a rapper Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e o grupo Katseye.

A escolha mantém a proposta de reunir artistas mulheres na programação musical do evento. Na edição de 2025, as apresentações ficaram por conta de Missy Elliott, Madison Beer, Karol G e do grupo de K-pop TWICE.

Quais modelos vão desfilar?

Entre os nomes anunciados para a passarela até o momento estão Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser e Abby Champion. A expectativa em torno do elenco também envolve a escolha de uma nova Angel, que será revelada durante o desfile.

Gigi Hadid no desfile da Versace (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

Qual é o tema do Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

A edição de 2026 terá o conceito “Fandemonium”, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.

Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.

A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.