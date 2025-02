Semana do Cinema com ingressos à R$ 10 começa nesta quinta; saiba como comprar

Começa nesta quinta-feira, 6, os sete dias favoritos dos cinéfilos: a primeira Semana do Cinema de 2025, com ingressos a R$ 10, vai até o dia 12 de fevereiro e terá em cartaz alguns dos filmes mais indicados.

Neste ano, inclui sessões 2D, 3D e XD. Além de desconto no preço do ingresso, a campanha também oferece promoções especiais nos combos com pipoca e refrigerante. Já anunciaram participação as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Kinoplex, Cine Araújo, Cine Marquise, entre outros.

O que está em cartaz no cinema?

A programação será variada, com longas nacionais e internacionais que concorrem ao Oscar. Na Semana do Cinema, estreia "Emilia Pérez" — indicado em 13 categorias. Outros longas, como "Ainda Estou Aqui", aposta brasileira que concorre em três categorias, "Conclave", "Nosferatu", "A Verdadeira Dor", "Setembro 5", "Better Man", "María" e "Anora", também concorrentes, seguirão em cartaz nos cinemas durante o evento.

Essa já é a sexta edição da iniciativa, idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX) e Ingresso.com.

Veja como conseguir ingressos a R$ 10 no cinema

A promoção é válida nas principais redes de cinema do Brasil para sessões em 2D e 3D. Para checar os horários dos filmes e os preços especiais que os exibidores prepararam para os combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o portal do cinema.

Quando será a Semana do Cinema?

A Semana do Cinema acontece de 6 a 12 de fevereiro de 2025.

Combo de pipoca e refrigerante com desconto

Em algumas redes de cinema, os combos de pipoca com refrigerante também terão descontos e preços com condições especiais.